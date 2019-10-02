Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu sene ilk 9 aydaki ihracatımız da 132 milyar 505 milyon dolara ulaşmış, yüzde 2.56 artışla" dedi.

Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin’de düzenlenen toplantıda açıkladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ndeki toplantıda konuşan Pekcan, Türkiye’nin bir dengelenme süreci içerisine girdiğini vurguladı. Türkiye’nin 2018 yılı Eylül ayında en yüksek ihracat artışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Pekcan, "Yüzde 22.7 artışla gerçekleşmişti 2018 yılı Eylül ayı ihracatı ve ihracat artışında zirve yapmıştık. Bu sene onu yakaladık, biraz da geçtik. Bu sene eylül ayı ihracatımız 15 milyar 220 milyon dolar. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15.7 üzerinde. Bu sene ilk 9 aydaki ihracatımız da 132 milyar 505 milyon dolara ulaşmış, yüzde 2.56 artışla" diye konuştu.

"İHRACATIMIZ MİKTAR OLARAK ARTIYOR AMA DEĞERİ ARTMIYOR"

Geçen senenin baz etkisi dikkate alındığında, bu sene hem geçen senenin yakalanması hem de onun üzerine çıkılmasının gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu ihracat dinamizmini ortaya koymaktadır. Ancak buna bir farklı bakış açısı getirmek istiyorum ben ihracat artışımıza bu sene. Verilere göre, 2019’un ilk 6 ayında dünyadaki emtia fiyatları yüzde 5.7 düşmüş. Bizim ihraç fiyatlarımıza baktığımız zaman ağustos dahil, miktar bazında ihracatımız yüzde 10.8 artmışken, değer bazında 2.6 artmış. Dolayısıyla ihracatımız miktar olarak artıyor ama değeri artmıyor. Fiyatlarımız, dünyadaki genel trende göre dönüşmüş. Tabi bunun yanında dünyadaki konjonktürel etki de var muhakkak. Ayrıca dolar-euro paritesinin de etkisi var. Geçen sene ilk 9 ayın ortalama kuru dolar-euroda 1.20, bu sene 1.13. Buna baktığımız zaman, 8’inci ay sonu itibariyle 3 milyar 460 milyon dolar gibi ihracatımızın etkilendiğini görüyoruz" diye konuştu.

"İTHALAT YÜZDE 15.3 GERİLEYEREK 153 MİLYAR 913 MİLYON DOLAR OLDU"

Bütün bu şartlara rağmen 9 aylık ihracat değerlerine bakıldığında olumlu bir artış trendi ile ihracat artışının devam ettiğini vurgulayan Pekcan, "İthalatımıza gelince. Geçen senenin aynı dönemine göre binde 1.5 oranında artmış, 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca 9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15.3 gibi bir gerileme ile 153 milyar 913 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler doğrultusunda geçen senenin ilk 9 ayında 52 milyar 500 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, yüzde 68.8 oranında düşerek 16 milyar 400 milyon dolara düşmüştür. Bu aslında bizim ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86’dır, 9 aylık ortalaması. Bu da 31.1 milyar dolar dış ticaret hacmi azalmış olup, ülkeye dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)