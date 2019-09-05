Eylül Ayında Zamların Etkisi Görülecek!

TCMB tarafından Ağustos ayı ile ilgili Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. TÜİK'in açıkladığı enlfasyon verileriyle ilgili değerlendirme yapılan söz konusu raporda yapılan zamların etkisinin Eylül ayında kendini gösterecek olduğu ifade edildi.

Rapor kapsamında, Ağustos ayında tüketici fiyatlarında %0,86 oranla artış meydana gelirken, yıllık enflasyonun ise 1,64 puan azaldığı ve %15,01'e düştüğü bildirildi. Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerileme kaydederken, enflasyondaki düşüşün en büyük etkenleri temel mal ve enerji grupları olarak dikkat çekti. Bu dönem içerisinde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi devam etti.

Türk lirasında yaşanan istikrarın yanında enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep şartlarının gidiş şekli, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonda meydana gelen gerilemeyi desteklediğinin de belirtildiği raporda, Hizmet fiyatlarının Ağustos ayı içerisinde %1,12 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonunun ise %0,38 oranda düştüğü ve %14,19 olduğu aktarıldı.

Yıllık enflasyonda meydana gelen söz konusu gerilemeye lokanta-otel ve haberleşme grupları en büyük desteği verirken, kira ve ulaştırma gruplarında da yatay bir seyir olduğu görüldü. Diğer hizmetlerde ise yükseliş yaşandı. Diğer hizmetler grubundaki yükseliş bir aylık artış şeklinde olurken; bu gelişmenin temelinde yatan belirleyicisinin ise özel üniversite ücretlerinde meydana gelen %16,19'luk dev artış oldu.

Eylül ayı içerisinde, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları yaşanacak. Aynı zamanda doğalgaz v.s. yapılan zamlar ve gıda zamları da Eylül ayında net bir şekilde enflasyonda kendini gösterecek.