Eylül Ayında Zamların Etkisi Görülecek!
Merkez Bankası, TÜİK tarafından açıklanan Ağustos enflasyonuyla ilgili değerlendirme yaptı. Raporda, enflasyonda meydana gelen düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının dikkat çektiği ifade edilirken, yapılan zamların asıl etkisinin Eylül ayında ortaya çıkacağı ifade edildi.
TCMB tarafından Ağustos ayı ile ilgili Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. TÜİK'in açıkladığı enlfasyon verileriyle ilgili değerlendirme yapılan söz konusu raporda yapılan zamların etkisinin Eylül ayında kendini gösterecek olduğu ifade edildi.
Rapor kapsamında, Ağustos ayında tüketici fiyatlarında %0,86 oranla artış meydana gelirken, yıllık enflasyonun ise 1,64 puan azaldığı ve %15,01'e düştüğü bildirildi. Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerileme kaydederken, enflasyondaki düşüşün en büyük etkenleri temel mal ve enerji grupları olarak dikkat çekti. Bu dönem içerisinde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi devam etti.
Yıllık enflasyonda meydana gelen söz konusu gerilemeye lokanta-otel ve haberleşme grupları en büyük desteği verirken, kira ve ulaştırma gruplarında da yatay bir seyir olduğu görüldü. Diğer hizmetlerde ise yükseliş yaşandı. Diğer hizmetler grubundaki yükseliş bir aylık artış şeklinde olurken; bu gelişmenin temelinde yatan belirleyicisinin ise özel üniversite ücretlerinde meydana gelen %16,19'luk dev artış oldu.
Eylül ayı içerisinde, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları yaşanacak. Aynı zamanda doğalgaz v.s. yapılan zamlar ve gıda zamları da Eylül ayında net bir şekilde enflasyonda kendini gösterecek.