Eylülde en fazla ihracatı otomotiv yaptı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 594 milyon 651 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 594 milyon 651 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 653 milyon 717 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 505 milyon 402 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 113,1 ile fındık ve mamulleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 0,8'lik azalışla 11 milyar 616 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,8'lik artışla 2 milyar 81 milyon 286 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 2,9 azalışla 353 milyon 769 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.





-En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ülke verilerine bakıldığında En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,3 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı eylülde yüzde 49,4 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 4 kata yakın artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve 2 katın üzerinde artışla 120 milyon doları aşan Trabzon’da yaşandı. Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili olurken, Kastamonu’nda mücevher, Trabzon’da fındık sektörlerindeki artış başarıyı getirdi.



Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.





-9 aylık parite kaybı 3,5 milyar dolar





Miktar bazında ihracatta ise eylülde yüzde 11,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 9 ayında yüzde 18,6 artışla 108 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, eylül ayında avro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 362 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,5 milyar dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%) I. TARIM 1.894.750 2.081.286 9,8 14,8 22.455.645 22.900.811 2,0 13,8 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.276.129 1.422.214 11,4 10,1 15.095.540 14.963.064 -0,9 9,0 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 544.912 569.745 4,6 4,1 6.496.276 6.730.841 3,6 4,1 Yaş Meyve ve Sebze 152.216 148.932 -2,2 1,1 2.454.305 2.139.225 -12,8 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 143.627 152.821 6,4 1,1 1.539.793 1.553.873 0,9 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 154.030 154.995 0,6 1,1 1.395.455 1.415.648 1,4 0,9 Fındık ve Mamulleri 130.280 277.636 113,1 2,0 1.727.738 1.758.315 1,8 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 26.288 18.068 -31,3 0,1 402.972 305.387 -24,2 0,2 Tütün 119.427 93.443 -21,8 0,7 977.986 958.568 -2,0 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 5.349 6.574 22,9 0,0 101.016 101.207 0,2 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 208.921 200.782 -3,9 1,4 2.467.396 2.559.496 3,7 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 208.921 200.782 -3,9 1,4 2.467.396 2.559.496 3,7 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 409.700 458.291 11,9 3,3 4.892.709 5.378.251 9,9 3,2 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 409.700 458.291 11,9 3,3 4.892.709 5.378.251 9,9 3,2 II. SANAYİ 11.714.859 11.616.576 -0,8 82,7 133.182.444 138.358.003 3,9 83,5 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.048.637 1.057.015 0,8 7,5 12.402.659 12.187.224 -1,7 7,4 Tekstil ve Hammaddeleri 716.709 678.849 -5,3 4,8 8.485.268 8.071.629 -4,9 4,9 Deri ve Deri Mamulleri 138.311 148.012 7,0 1,1 1.659.816 1.681.314 1,3 1,0 Halı 193.617 230.154 18,9 1,6 2.257.575 2.434.280 7,8 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.529.340 1.653.717 8,1 11,8 16.994.048 19.599.099 15,3 11,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.529.340 1.653.717 8,1 11,8 16.994.048 19.599.099 15,3 11,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.136.882 8.905.845 -2,5 63,4 103.785.737 106.571.681 2,7 64,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.459.270 1.505.402 3,2 10,7 17.639.232 17.685.423 0,3 10,7 Otomotiv Endüstrisi 2.605.340 2.594.651 -0,4 18,5 31.168.560 30.707.670 -1,5 18,5 Gemi ve Yat 53.260 37.061 -30,4 0,3 1.126.056 925.672 -17,8 0,6 Elektrik Elektronik 999.347 1.014.739 1,5 7,2 11.254.988 11.347.380 0,8 6,9 Makine ve Aksamları 612.324 648.569 5,9 4,6 6.970.387 7.772.478 11,5 4,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 663.410 653.299 -1,5 4,6 7.901.677 8.119.796 2,8 4,9 Çelik 1.404.160 1.139.767 -18,8 8,1 14.161.741 15.160.364 7,1 9,2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 243.459 304.624 25,1 2,2 2.924.881 3.406.785 16,5 2,1 Mücevher 590.090 439.486 -25,5 3,1 4.174.983 4.166.149 -0,2 2,5 Savunma ve Havacılık Sanayii 122.786 164.236 33,8 1,2 1.870.185 2.544.361 36,0 1,5 İklimlendirme Sanayii 374.280 396.276 5,9 2,8 4.471.601 4.616.376 3,2 2,8 Diğer Sanayi Ürünleri 9.157 7.736 -15,5 0,1 121.446 119.229 -1,8 0,1 III. MADENCİLİK 364.374 353.769 -2,9 2,5 4.572.438 4.389.315 -4,0 2,6 Madencilik Ürünleri 364.374 353.769 -2,9 2,5 4.572.438 4.389.315 -4,0 2,6 T O P L A M (TİM*) 13.973.982 14.051.632 0,6 100,0 160.210.527 165.648.129 3,4 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 423.853 385.843 -9,0 2,5 4.678.123 7.795.721 66,6 4,3 ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 14.397.835 14.437.475 0,3 94,9 164.888.651 173.443.850 5,2 96,3 Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 810.757 782.566 -3,5 5,1 5.738.439 6.722.796 17,2 3,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.208.592 15.220.041 0,1 100,0 170.627.089 180.166.646 5,6 100,0



