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Eylül’de ihracat da, ithalat da arttı
Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.
Ekonomi 02.10.2019, 13:00 02.10.2019, 13:11
Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.
Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,73 olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Eylül ayında yüzde 89,80 iken, bu yılın Eylül ayında ise yüzde 89,73 oldu. Dış ticaret açığı 2018 yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 milyon dolardan yüzde 5,77 oranında artarak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi.
(İHA)
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