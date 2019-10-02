Son Dakika
Türkiye'nin eğitim haritası
Soylu: ’’315 bin kaçak göçmenin yakalandı’’
Milli Mücadelenin 100. yılının şampiyonlarına ödül
Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Veri ihlali müşteri kaybettiriyor!
Pençe-3 Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylül’de ihracat da, ithalat da arttı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.

Ekonomi 02.10.2019, 13:00 02.10.2019, 13:11
Eylül’de ihracat da, ithalat da arttı
banner63

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.

Ticaret Bakanlığının Eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 0,15 artarak 16 milyar 961 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ise yüzde yüzde 0,11 artarak 32 milyar 181 milyon dolar oldu.

Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,73 olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Eylül ayında yüzde 89,80 iken, bu yılın Eylül ayında ise yüzde 89,73 oldu. Dış ticaret açığı 2018 yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 milyon dolardan yüzde 5,77 oranında artarak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

banner62
#ticaret bakanlığı #ithalat da arttı #Eylülde ihracat da #eylül
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@