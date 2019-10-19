EYT Yasasında Son Durum Nedir?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) için yeni model gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Vedat Bilgin’in konuyla ilgili görevlendirildiğinin açıklanmasının ardından gözler yeniden EYT yasasına çevrilmiştir.

Henüz EYT yasasının meclis gündemine alınıp alınmayacağı hakkında net bir açıklama olmamasına rağmen birçok kişi konuyu yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’in görevlendirilmesinin ardından EYT’liler için yeni bir umut doğmuştur. EYT’liler ise 1 Ekim’den sonra açılacak olan mecliste konunun gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

EYT İçin Finlandiya Modeli Gelebilir

Emeklilikte yaşa takılanlar için gündeme sık sık gelen yeni model Finlandiya modelidir. 2008 yılında çıkarılan yasa ile erkek vatandaşlarda 60, kadınlarda ise 58 olan emeklilik yaşı, 2048 yılına kadar belirli kademelere göre arttırılacaktır. 2036 yılından sonra takip eden her iki yılda bir yaş artarak, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşının 65’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Finlandiya modeline

EYT Yasasının Kabul Edilmesinin Ardından Ne Olacak?

Emekliliğine belirli bir süre kalan vatandaşlar içingöre maaşlarında yeni model kapsamında her yıl maaşlarından %2 kesinti yapılıyor. Haliyle 1 yıl erken emekli olacak bir kişi için %2, 2 yıl erken emekli olanlar için ise %4 kesinti yapılması ön görülmektedir. Kişinin normal süresinden daha erken bir yaşta emekli olması ile maaşlarından kesinti yapılmaktadır.

Son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar, yeni yasanın kabul edilmesinin ardından prim gün sayısını dolduran vatandaşların emeklilik yaşını beklemesine gerek kalmayacak. Erken emeklilik ile yaşı beklemeden, primlerini tamamlayan kişilerin emekli maaşı alması mümkün hale getirilecektir.

Şuan için EYT’liler, emeklilik hakkına sahipler fakat maaş almayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sağlık sigortalarını ödemeleri gerekmektedir. Bu sorun yüzünden birçok EYT’li çalışma hayatına aktif olarak devam etmektedir. Primleri dolmuş olmasına rağmen yaş şartını sağlayamayan kişiler erken emeklilik fırsatı için EYT yasasının geçmesini beklemektedir. Yeni yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından, yasa kapsamında kimlerin yararlanacağı ve hangi şartların aranacağı ise şimdiden merak konusudur.

Milyonlarca Kişi EYT Yasasını Bekliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sosyal medyada ve çeşitli birçok platformda haklarını aramak için tartışmaların ilgi odağı olmuştur. EYT kapsamında kaç kişinin olduğu hakkında net bilgilerin olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir açıklamada, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere toplamda 6,3 milyon kişinin varlığından söz etmiştir.

EYT yasasının mecliste kabul edilmesi halinde yasadan hemen yararlanacakların sayısı ise 1,3 milyon olarak ifade edilmektedir. EYT yasası ile erken emeklilik için vatandaşların kademeli olarak emekli edilmeleri hedeflenmektedir. Milyonlarca kişi EYT hakkında yapılacak yeni çalışmayı dikkatle takip etmektedir.