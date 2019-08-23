Faizsiz KOSGEB Kredisi Şartları 2019

2019 faizsiz KOSGEB kredisi almak için öncelikle vatandaşların KOSGEB tarafından belirlenen şartlara sahip olması gerekmektedir. KOSGEB girişimcilik sertifikası eğitim programına katılan herkes bu desteklerden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin KOSGEB tarafından belirlenen kriterlere göre iş planı ve proje hazırlamaları gerekmektedir. Faizsiz KOSGEB kredisi almak için ilk olarak kişilerin bu şartları taşımaları gerekir. Bu şartların yanı sıra KOSGEB destek programlarının kapsamına göre farklı şartlarda aranabilmektedir.

KOSGEB kredileri farklı tutarlarda ve farklı hizmet kolları için sunulmaktadır. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin ilk olarak faaliyet alanlarını ve destek programını seçmeleri gerekmektedir.

KOSGEB Desteği Nedir?

KOSGEB faizsiz kredi hizmetleri ülke genelinde üretimi arttırmak ve girişimciliği desteklemek amacıyla verilmektedir. Küçük ve Orta Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından bu amaçlara uygun olarak farklı kredi destekleri sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından verilen kredilerin temel hedefi;

Ekonomi nin güçlendirilmesi işletmelerin ekonomideki paylarının arttırılmasını sağlamak

İşletmeler arasında rekabeti ve üretimi arttırmak

Yeni iş sahalarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması

Olarak tanımlanmıştır. KOSGEB kredilerinden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak eğitim kurslarına katılmaları ve ayrıntılı projeler hazırlayarak KOSGEB’e sunmaları gerekmektedir.

Kimler Faizsiz KOSGEB Kredisi Alabilir?

KOSGEB kredi şartları destek verilecek faaliyet alanlarına göre farklılık gösterebilmektedir. KOSGEB tarafından verilen kredileri vatandaşların kamu bankaları aracılığıyla temin etmeleri ön görülmüştür. Bu nedenle bankalardan kredi alma şartlarına ilişkin koşulların sağlanması da oldukça önemlidir. KOSGEB kredisi almak için gereken şartlar arasında;

KOSGEB eğitim sertifikasına sahip olmak

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak

KOSGEB tarafından desteklenen alanlarda proje sunmak

Kriterlere uygun proje hazırlamak

Yer almaktadır. KOSGEB kredilerine başvuru yapan kişilerden destek programlarına göre farklı şartları sağlamaları da istenebilmektedir. Bu nedenle KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden ya da doğrudan kurum üzerinden programlara ilişkin ayrıntılı bilgi alınması gerekmektedir.

KOSGEB 100 Bin TL Faizsiz Kredi Şartları Nelerdir?

KOSGEB kredi başvurusu için bazı desteklerde farklı şartlar aranmaktadır. 100 bin TL KOSGEB destek kredisi için farklı vade ve faiz seçenekleri sunulmaktadır. KOSGEB tarafından faizsiz kredi desteğinin verilmesinin yanı sıra işletmelerin faaliyetlerini geliştirmeleri ve yeni iş sahalarında hizmet vermeleri için uygun faizli krediler verilebilmektedir. KOSGEB üzerinden 300 bin TL’ye kadar kredi çekilebilmektedir. Bu oranlar desteklenen alanlara göre farklılık gösterebilir. Faizsiz KOSGEB kredisi almak isteyen kişilerin yeni bir projeyle KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmektedir.

KOSGEB Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB kredi faiz desteği başvurusu yapmak için KOSGEB veri tabanına kayıt olunması gerekmektedir. Geçmişte doğrudan kurumlar üzerinden gerçekleştirilen başvurular günümüzde elektronik olarak yapılabilmektedir. KOSGEB kredi başvuruları için;

KOSGEB veri tabanına kayıt olmak

Başvuru formu

Taahhütname

Değerlendirme formu

Faaliyet raporu

Revizyon formu

İzleme formu vb.

Belgelerin doldurulması gerekmektedir. Tüm başvurular KOSGEB resmi internet adresi üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği Verilen İş Kolları Nelerdir?

KOSGEB onlie başvuru işlemleri sırasında doğru sektörün seçilmesi oldukça önemlidir. KOSGEB destekleri;

İmalat

Ulaştırma ve depolama

Bilgi ve iletişim

İnşaat

Elektrik, gaz ve iklimlendirme

Konaklama, yiyecek ve içecek

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler

Başta olmak üzere birçok farklı sektör için destek verilmektedir. Faizsiz KOSGEB kredisi almak için bu faaliyet kollarının herhangi birinde yer almanız gerekmektedir. KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.