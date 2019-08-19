Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve Şartları (5 Güncel Banka)
Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve Şartları (5 Güncel Banka), Albaraka Türk, Ziraat Katılım Bankası , Kuveyt Türk, Vakıf Katılım Faizsiz Kredi Başvuru Koşulları
Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve Şartları (5 Güncel Banka)
Faiz şartı olmadan kredi veren bankalar ve başvuru koşulları özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların hakkında bilgi sahibi olmak istediği konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 2019 yılı itibarıyla müşterilerine faizsiz kredi veren 5 güncel katılım bankası şu şekilde öne çıkmaktadır:
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
- Türkiye Finans Katılım Bankası
- Vakıf Katılım Bankası
- Albaraka Türk Katılım Bankası
Bankacılık sektöründe “Helal Kredi” olarak da müşterilerin kullanımına sunulan faizsiz kredi ürünlerinde katılım bankaları, faiz uygulaması yerine kâr payı oranını gündeme getirmektedir. Bu bankaların müşterilerine sağladığı faizsiz finansman güncel şartları hakkında detaylı bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.
Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı Başvuru Koşulları
Kuveyt Türk Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı başvuru şartları, acil nakit ihtiyacını gidermek için İslami usullere göre finansman desteği kullanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan kullanacağınız 10 bin TL finansman desteğinde 36 ay vade seçeneği tercih edildiğinde kâr payı oranı %1,75 olmaktadır. Böylelikle faizsiz kredinin geri ödeme tutarı güncel olarak aylık 399 TL şeklinde taksitlendirilmektedir.
Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç finansmanına başvuru için bankanın şubelerine müracaat edebileceğiniz gibi bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden;
- Ad, soyad
- TC Kimlik No
- Cep telefonu
- Mail adresi
- Aylık gelir bilgisi
gibi sizden talep edilen bilgileri yazarak ön başvuru yapabilirsiniz.
Ziraat Katılım Bankası Faizsiz Kredi Başvuru Koşulları
- 60 aya varan vade imkanlarıyla bütçeye uygun kâr payı oranları
- Eşit ödemeli ve sabit oranlı finansman
- En az bin en fazla 100 bin TL
- Güncel kâr payı oranı %1,59
- 52 TL kredi tahsis ücreti
Ziraat Katılım Bankası ihtiyaç finansmanına da internet üzerinden kolaylıkla ön başvuru yapabilirsiniz.
Türkiye Finans Faizsiz İhtiyaç Kredisi Başvuru Koşulları
Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvuru şartları, bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte yoğun ilgi gören kredinin detayları şu şekilde belirlenmiştir:
- Vade seçenekleri 1 ile 60 ay arasındadır.
- 2019 güncel kâr payı oranı %1,8 olarak belirlenmiştir.
- Kredi başvurusu için hesap açılışı gereklidir.
- Kredi tahsis ücreti 52 TL’dir.
- Herhangi bir sigorta ücreti bulunmamaktadır.
Türkiye Finans ihtiyaç finansmanında 10 bin TL kredi kullanımında 36 ay vade seçeneği ile aylık taksit 402 TL, toplam maliyet ise 14 bin 541 TL olarak hesaplanmaktadır. Başvurular Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinden, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.
Vakıf Katılım Faizsiz Kredi Başvuru Koşulları
Vakıf Katılım Bankası faizsiz konut kredisi başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:
- Başvuru formu
- Kimlik fotokopisi
- Şubeden istenen diğer bilgiler
- Gerekli görülmesi halinde kefil belgesi
Vakıf Katılım faizsiz kredileri cari hesap, katılma hesabı, konut, taşıt, arsa işyeri ve tüketici finansmanı ürünleri olarak müşterilerin kullanımına sunulmaktadır. Başvurular internet üzerinden veya şubelerden yapılmaktadır.
Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı Başvuru Koşulları
Albaraka Türk Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı başvuru şartları ve detayları şu şekilde belirlenmiştir:
- 1 ile 60 ay arası vade seçenekleri
- En az bin en fazla 250 bin TL’ye kadar finansman desteği
- %1,8 kâr payı oranı
- Hesap açılışı gereklidir.
- Kredi tahsis ücreti 52 TL’dir.
- Hayat sigortası zorunludur.
Albaraka Türk faizsiz kredi için bankanın kurumsal internet sitesini, şubelerini ve telefon bankacılığını kullanabilirsiniz.
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