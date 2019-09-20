Faturada Bunu Yapanlar Dikkat: Ceza Kesilecek!

Yasaya göre, aboneliği üzerinde bulunmayan kişiler "usulsüz kullanım" kapsamında değerlendiriliyor. Bu kişilere cezai yaptırım uygulanıyor ya da başkasının borç yükü altına girmek gibi mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor.

Yüzbinlerce Kişi Düzeltti

440.000 Kişi Var

İstanbul'daki istatistiklere göz attığımızda CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının ilk yarısında toplam gerçekleşen abonelik hareketi 275.901 oldu. Fakat bu hareketin hemen hemen yarısını taşınanlar değil, aboneliğini üzerine alanlar oluşturdu. İlk 6 ay içerisinde 125.000 kişi usulsüz abonelik bitirdi.

2017 yılında usülsüz elektrik kullanan kişi sayısının 800.000 kişi olduğu, yapılan bilgilendirme ve kampanyalar sonucunda 2019 yılında bu sayı hemen hemen yarı yarıya düşerek 439.531 oldu. Yılsonuna kadar bu sayının 300.000 civarında seyretmesi bekleniyor. Herhangi bir ceza ya da farklı bir şeyle karşılaşmamak adına herkesin aboneliği üzerine alması gerekiyor.

Ceza Uygulanıyor

Usülsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 günlük süre tanıdıklarını ifade eden Bakkal, bu süre içerisinde e-devlet, İnternet sitesi ya da çağrı merkezlerinden hızlı abonelik başlatılabildiğini, uyarılan kullanıcı eğer aboneliği hala üzerine almamaya devam ederse elektrik kesiliyor ve kesmebağlama ücretinin 5 katı kadar yani güncel olarak 198 TL ceza kesiliyor.