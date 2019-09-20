Son Dakika
Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Faturada Bunu Yapanlar Dikkat: Ceza Kesilecek!

İstanbul'da ve birçok şehirde milyonlarca kişi dedesinden, babasından ya da eski ev sahibinden aldığı evi kullandığında elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri kendi üzerine geçirmiyor. Ya da çoğu kişi taşındığında aboneliklerini kapatmıyor.

Ekonomi 20.09.2019, 10:16 Billdrt
Faturada Bunu Yapanlar Dikkat: Ceza Kesilecek!

Yasaya göre, aboneliği üzerinde bulunmayan kişiler "usulsüz kullanım" kapsamında değerlendiriliyor. Bu kişilere cezai yaptırım uygulanıyor ya da başkasının borç yükü altına girmek gibi mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor. 

Yüzbinlerce Kişi Düzeltti

İstanbul'daki istatistiklere göz attığımızda CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının ilk yarısında toplam gerçekleşen abonelik hareketi 275.901 oldu. Fakat bu hareketin hemen hemen yarısını taşınanlar değil, aboneliğini üzerine alanlar oluşturdu. İlk 6 ay içerisinde 125.000 kişi usulsüz abonelik bitirdi.

440.000 Kişi Var

2017 yılında usülsüz elektrik kullanan kişi sayısının 800.000 kişi olduğu, yapılan bilgilendirme ve kampanyalar sonucunda 2019 yılında bu sayı hemen hemen yarı yarıya düşerek 439.531 oldu. Yılsonuna kadar bu sayının 300.000 civarında seyretmesi bekleniyor. Herhangi bir ceza ya da farklı bir şeyle karşılaşmamak adına herkesin aboneliği üzerine alması gerekiyor.

Ceza Uygulanıyor 

Usülsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 günlük süre tanıdıklarını ifade eden Bakkal, bu süre içerisinde e-devlet, İnternet sitesi ya da çağrı merkezlerinden hızlı abonelik başlatılabildiğini, uyarılan kullanıcı eğer aboneliği hala üzerine almamaya devam ederse elektrik kesiliyor ve kesmebağlama ücretinin 5 katı kadar yani güncel olarak 198 TL ceza kesiliyor. 

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@