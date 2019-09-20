Faturada Bunu Yapanlar Dikkat: Ceza Kesilecek!
İstanbul'da ve birçok şehirde milyonlarca kişi dedesinden, babasından ya da eski ev sahibinden aldığı evi kullandığında elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri kendi üzerine geçirmiyor. Ya da çoğu kişi taşındığında aboneliklerini kapatmıyor.
Yasaya göre, aboneliği üzerinde bulunmayan kişiler "usulsüz kullanım" kapsamında değerlendiriliyor. Bu kişilere cezai yaptırım uygulanıyor ya da başkasının borç yükü altına girmek gibi mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor.
Yüzbinlerce Kişi Düzeltti
440.000 Kişi Var
2017 yılında usülsüz elektrik kullanan kişi sayısının 800.000 kişi olduğu, yapılan bilgilendirme ve kampanyalar sonucunda 2019 yılında bu sayı hemen hemen yarı yarıya düşerek 439.531 oldu. Yılsonuna kadar bu sayının 300.000 civarında seyretmesi bekleniyor. Herhangi bir ceza ya da farklı bir şeyle karşılaşmamak adına herkesin aboneliği üzerine alması gerekiyor.
Ceza Uygulanıyor
Usülsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 günlük süre tanıdıklarını ifade eden Bakkal, bu süre içerisinde e-devlet, İnternet sitesi ya da çağrı merkezlerinden hızlı abonelik başlatılabildiğini, uyarılan kullanıcı eğer aboneliği hala üzerine almamaya devam ederse elektrik kesiliyor ve kesmebağlama ücretinin 5 katı kadar yani güncel olarak 198 TL ceza kesiliyor.
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