Fibabanka 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Kampanyası 2019

Fibabanka konut kredisi kampanyası kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve piyasa faiz değişim oranlarından etkilenmeyen sabit taksitli konut finansmanı ile hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. % 1,49’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan Fibabanka konut kredisi kampanyasından banka şubelerine giderek anında yararlanabilirsiniz.

Konut kredisi faiz oranlarının son dönemde bankalar tarafından düşürülmesinin ardından, Fibabanka tarafından sabit taksit avantajlarıyla kredi desteği sağlanmaktadır. 10 yıla kadar uzayan vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile Fibabanka’dan konut kredisi alabilirsiniz. Fibabanka konut kredisine banka şubelerinden veya Fibabanka kurumsal web sayfası üzerinden başvurabilirsiniz.

Fibabanka Konut Kredisi Avantajları

Son aylarda bankaların tarafından kredi faiz oranlarının düşürmesinin ardından avantajlı konut kredisi kampanyaları yapılmaya başlanmıştır. Fibabanka tarafından yapılan kampanya ile yeni ev satın almak isteyen kişiler için birçok farklı avantaj sağlanmaktadır. Fibabanka konut kredisi avantajları :

10 yıla kadar vade seçeneği,

Faiz değişimlerinden etkilenmeyen sabit taksit avantajı,

BSMV ve KKDF muafiyeti,

Düşük ücretli erken ödeme bedeli imkânı,

İle sunulmaktadır. Hayalini kurduğunuz evi düşük faiz oranlı ve uzun vade seçenekleri ile sahip konut kredisi ile satın alabilirsiniz. Fibanka tarafından yapılan kampanya kapsamında krediye hızlı başvuru yöntemleri kullanılarak başvurmak mümkündür.

TL cinsinden kullandırılan kredi için ayrıca kredi miktarına göre farklı vade ve maliyet oranları da uygulanmaktadır. Kredi kapsamında, Banka Sigorta Muamele Vergisi ve Kaynak Kullanımı Destek Fonu ücretleri alınmamaktadır.

Fibabanka Konut Kredisi Maliyet Oranları

Fibabanka konut kredisi kampanyası kapsamında %1,49’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi imkânı sunulmaktadır. Banka tarafından belirlenen oranlara göre 150.000 TL konut kredisi için:

3 – 120 Ay Vade,

%1,49 Faiz Oranı,

750 TL Kredi Tahsis Ücreti,

654,74 Sigorta Prim Ücreti,

%20,0535 Yıllık Maliyet Oranı,

3.799,22 TL Aylık Taksit Tutarı,

Hesaplanmıştır. Konut kredisi masrafları arasında ayrıca 257,24 TL ipotek tesis ücreti de alınmaktadır. Ekspertiz masraflarına, gayrimenkul türüne ve konumuna göre masraflar değişiklik gösterebilir.

Fibabanka konut kredisi kapsamında gerçek kişiler tarafından sabit faizli kredilerde erken ödeme yapılması halinde, 36 ayı geçmeyen vadelerde anaparanın yüzde 1 oranında erken ödeme ücreti alınmaktadır.

Fibabanka Konut Kredisi Detayları

Fibabanka tarafından sunulan konut kredisi kampanyası kapsamında, banka tarafından belirlenen kredi özellikleri:

TL cinsinden finansman sağlanır,

Gerçek kişiler BSMV ve KKDF’den muaf tutulur,

36 ayı geçmeyen vadeler için anaparanın %1’i kadar erken ödeme ücreti, 36 aydan fazla erken ödeme için anaparanın %2’si oranında ödeme ücreti alınır,

Konut teminat olarak ipoteğe alınır,

Gerekli hallerde banka tarafından kefil talep edilebilir.

Fibabanka konut kredisine size en yakın banka şubeleri üzerinden veya Fibabanka resmi internet sitesi üzerinden Hemen Başvur butonu ile kredi talep edebilirsiniz. Fibabanka konut kredisi gerçek ve tüzel kişiler için kullandırılabilmektedir.

Fibabanka Konut Kredisi Başvuru Belgeleri

Fibabanka konut kredisi başvuruları sırasında banka tarafından talep edilen başvuru belgeleri:

Kimlik fotokopisi,

Gelir belgesi

Tapu fotokopisi,

Başvuru formu,

Konut ve teminata ilişkin belgeler,

Olarak belirlenmiştir. Firma ortakları tarafından kullanılmak istenen konut kredileri için banka tarafından farklı belgeler talep edilmektedir. Fibabanka konut kredisi başvurusu için firma ortaklarından istenen başvuru belgeleri:

Kimlik fotokopisi,

Son üç yıla ait Bilanço, gelir tablosu,

Vergi Levhası,

Son döneme ait mizan tablosu,

Ticari Sicil Gazetesi,