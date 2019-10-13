Fibabanka Bonus Kredi Kartları Özellikleri ve Avantajları nelerdir?

Fibabanka Bonus kredi kartları ile alışverişlerinizde harcadıkça kazanabilir, diğer tüm bonus özellikli kartlarda olduğu gibi kazançlarınızı biriktirerek bir sonraki alışverişinizi bedavaya getirebilirsiniz. Fibabanka Bonus kredi kartları bankacılık işlemlerinde de en hızlı şekilde size çözüm sunmaktadır. Bonus kredi kartlarınızı alışveriş yaptığınız tüm mağazalarda kullanma, kartınızı kullandıkça Bonus kazanma ve Bonus puanlarınızı alışverişlerde harcama kolaylığı sizinle olmaktadır.

Fibabanka Bonus kart dünyanın her yerinde geçerli bir kredi kartıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında bonus program ortakları işyerlerinde yaptığınız alışverişlerden kazandığınız bonusları anında kullanabilirsiniz.

Sevdikleriniz için birden fazla kişiye ek kart talebinde bulunabilirsiniz.

Fibabanka bonus kartınızın limiti dahilinde nakit çekim yapabilirsiniz.

3D secure ile online alışveriş yapmak için Fibabanka Kredi Kartlarınız internet alışverişine açık olmalıdır. Kartlarınızı internet alışverişine açmak için Fibabanka İnternet Bankacılığı, Fibabanka Mobil, 444 88 88 Telefon Bankacılığı ve size en yakın şubemizde aktivasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka Metro Marketler'de 30 TL Bonus Kampanyası

Fibabanka Bonus kredi kartı ile Metro Toptan Marketler'de tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yaparak 30 TL bonus kazanabilirsiniz. Kampanya, 29 Ağustos 2019 ile 2 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyadan yararlanarak 30 TL bonus kazanmak için alışverişlerinizi Bonus üyesi Metro Toptan Marketler'de gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kampanya dahilinde geçerli olan kredi kartları şunlardır: Fibabanka Bonus Klasik, Gold, Platinum ve Business kredi kartlarıdır. Fibabanka Metro Market kampanyası hakkında katılım koşulları ve bilinmesi gerekenler şu şekilde duyurulmuştur:

Kampanya ile kazanılan bonuslar 5 Ekim - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında yalnızca bonus üyesi Toptan Metro Marketler'de kullanılabilir. Bu tarihler arasında kullanılmayan bonuslar 16 Ekim 2019 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya müşteri bazındadır ve her Fibabanka Bonus kredi kartı kullanıcısı kampanyadan yalnızca bir kere yararlanabilir.

Kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde kazanabilecek maksimumu bonus miktarı 30 TL olarak sınırlanmıştır.

Müşterilerin bu kampanyadan faydalanabilmeleri için Metro Toptan Marketler'de gerçekleştirdikleri alışverişlerini Garanti Bankası POS cihazı aracılığıyla yapmış olmaları gerekir.

Kampanyaya taksitli işlemler, vadeli taksit, sanal pos, sanal kart, mail order işlemleri ve bonus kullanılarak yapılan alışverişler dahil değildir.

Ürün iadesi veya iptali gibi işlemlerde, ilgili alışveriş kampanyaya dahil değildir.

Fibabanka A.Ş. işbu kampanya koşullarını dilediği an değiştirme hakkını saklı tutar.

Fibabanka Opet İstasyonlarında 25 TL Bonus Kampanyası

Fibabanka Bonus kredi kartı ile bonus üyesi Opet akaryakıt istasyonlarında 4 kez 125 TL ve üzeri alışveriş yapın, anında 25 TL bonus kazanın. Kampanya dahilinde geçerli kredi kartları; Fibabanka Bonus Klasik, Gold, Platinum ve Business kredi kartlarıdır. Kampanya müşteri bazındadır ve her müşteri kampanyadan yalnız bir kere yararlanabilmektedir. Fibabanka Opet kampanyası ile kazanılan bonuslar 15 Ekim tarihine kadar alışveriş yapılan ilgili karta yüklenecektir. Bu tarihe kadar harcanmayan bonuslar Fibabanka tarafından geri alınacaktır.

Kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde maksimum 25 TL bonus kazanılabilir.

Kampanya sadece yurt içinde bonus üyesi Opet istasyonlarında yapılan harcamalar için geçerlidir.

Fibabanka A.Ş. kampanya koşullarını dilediği an değiştirme hakkını saklı tutar.

Fibabanka Kırtasiye Harcamalarında 60 TL Bonus Kampanyası

Fibabanka Bonus kredi kartı ile bonus üyesi işyerlerinde tek seferde 125 TL ve üzeri alışveriş yaparak 60 TL bonus kazanabilirsiniz. Kampanya katılım tarihleri 26 Ağustos, 30 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Kazanılan bonuslar, 28 Eylül - 7 Ekim 2019 tarihleri arasında kullanılabilir. 8 Ekim 2019 tarihine kadar kullanılmayan bonuslar iptal edilecektir.