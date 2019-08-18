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Filipinliler kripto paraları çok sevdi - Kripto Para Haberleri

Filipinliler kripto paraları çok sevdi. Filipinler merkez bankası, 2017’de kabul edilen bir düzenleme ile, kripto paralarla ilgili yasal çerçevesini belirlemişti.

Ekonomi 18.08.2019, 22:06 Emir Yılmaz
Filipinliler kripto paraları çok sevdi - Kripto Para Haberleri

Filipinliler kripto paraları çok sevdi

Filipinler’in giderek daha fazla kripto dostu olmasının birçok sebebi var. Filipinler merkez bankası daha fazla kripto borsasını tescil ediyor. Aynı zamanda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da aktif bir şekilde kripto düzenlemesinin sonuna yaklaşıyor. Ülkenin aktif bir kripto topluluğu var ve en büyük bankaları da birden çok kripto projesi ile ilgileniyor.

Filipinler’de onay alan kripto borsası sayısı artıyor. Ülkenin merkez bankası Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) şimdiye kadar 13 borsaya onay verdi. En son geçen ay iki borsa daha Filipinler’de faaliyet için onay almıştı.

Filipinler merkez bankası, 2017’de kabul edilen bir düzenleme ile, kripto paralarla ilgili yasal çerçevesini belirlemişti. Bu düzenlemeye göre Filipinler’de fiat para ile kripto para arasında işlem yapan işletmelerin, merkez bankasına havale ve transfer şirketleri olarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Filipinler’de tescil edilen şirketlerden biri de Rebittance Inc. Filipinler’de blockchain ekosistemini inşa eden bir finans ve teknoloji şirketi olan Rebittance Inc., yüzde 100 Satoshi Citadel Industries (SCI) iştiraki bir kuruluş. Şirketin kurucularından Miguel Cuneta, basına yaptığı açıklamada, Filipinler’de artık kayıtlı 13 şirket dışında, birçok kripto borsasının da başvurusunun incelenme aşamasında olduğunu vurguladı.

Filipinler’in ilk kripto para borsası PDAX 2018 yılında açıldı

Filipinler Dijital Varlık Borsası, özellikle Filipinler için açılan ilk kripto para borsası olacak. Ülkedeki kripto yatırımcıları, ticaret platformları tarafından yaygın olarak kabul edilmeyen ulusal fiat dövizlerini işlemek için ekstra maliyet ve çaba sarf ediyorlardı. Filipinler Dijital Varlık Borsası, Filipin Pezosu ile bir dizi farklı kripto para ve dijital varlık arasında ticaret sunacak. Listelenen ilk kripto paralar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) olacak. 

Filipinler kripto paralar için özel bir ekonomik bölgeye sahip

Birçok yurt dışı kripto borsa burada faaliyet göstermek için lisans aldı. Cagayan Ekonomik Bölgesi İdaresi (CEBİ), Haziran’da yaptığı açıklamada, 37 kripto borsa operatörüne lisans verdiğini açıklamıştı. Mülk geliştiricisi “Northern Star Gaming and Resorts” ile işbirliği içinde, Cagayan Özel Ekonomik Bölgesi ve Limanı’nda faaliyet gösteren şirketler için “Asya Kripto Vadisi” inşa ediliyor. Yine de CEBİ’nin sağladığı lisans Filipinlilere kripto satmak ya da tokenleri fiat para ile değiştirme izni sağlamıyor. CEBİ yetkilileri, bu amaç için BSP lisansı gerektiğini vurguluyor.

Cuneta ise Bitcoin.com habere yaptığı açıklamada, Filipinlerin her zaman dünyadaki en kripto dostu ülkelerden biri olduğunu söyledi.

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