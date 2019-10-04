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Filistin ile İsrail arasındaki vergi krizi çözüldü

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etti

Ekonomi 04.10.2019, 20:52
Filistin ile İsrail arasındaki vergi krizi çözüldü
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KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail yönetiminin Filistin hükümeti adına topladığı vergileri kesintili olarak ödemesini kabul ettiği, böylelikle Filistin ile İsrail arasındaki vergi krizinin sona erdiği belirtildi.

İsrail'deki "Kanal 13" televizyonunun adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Filistin yönetiminden aralarında Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh'in de bulunduğu bazı üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Söz konusu görüşmenin ardından, Abbas'ın şubat ayından bu yana biriken kesintili vergilerin teslim alınmasını kabul etme kararı aldığı kaydedildi.

İsrail'in, geçen aylara ait birikmiş 1, 8 milyar şekel (518 milyon dolar) tutarındaki vergiyi Filistin yönetimine ödeyeceği ifade edildi.

- Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine fon aktarımında anlaşma yok

Haberde ayrıca, Kahlon ile Şeyh'in toplantıda, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine fon aktarımıyla ilgili şu aşamada bir anlaşmaya varılmaması konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

İsrail'in vergilerle ilgili şubat ayında aldığı kararı uygulamaya ve Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden bir kısmını kesmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar (yaklaşık 66,4 milyon Türk lirası) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti.


#filistin #israil #vergi
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