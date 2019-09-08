Filistin'de okuma yazma bilmeyen oranı geriledi
- Filistin İstatistik Kurumu: - "2017 yılında 95 bin olan okuma yazma bilmeyen kişi sayısı, 2018'de yaklaşık 83 bin oldu"
RAMALLAH (AA) - Filistin'de önceki yıl yüzde 3,3 olan okuma yazma bilmeyen oranı, geçen yıl yüzde 2,8'e geriledi.
Filistin İstatistik Kurumundan Dünya Okuma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "2017 yılında 95 bin olan okuma yazma bilmeyen kişi sayısı, 2018'de yaklaşık 83 bin oldu." denildi.
Filistin'in, okuma yazma bilmeyen oranının en düşük olduğu ülkeler arasında bulunduğu ifade edilen açıklamada UNESCO'nun, 2016 raporunda, Arap ülkelerinde 64,6 milyon kişinin (yüzde 24,8), 15 yaş veya üzeri olduğu halde okuma yazma bilmediğine yer verdiği hatırlatıldı.
- Uluslararası Okuma Yazma Günü
UNESCO, 1967'de, 8 Eylül'ün "Uluslararası Okuma Yazma Günü" olarak kutlanmasına karar vermişti. Her yıl 8 Eylül'de kutlanan Dünya Okuma Günü'nde bireylerin ve toplumların okuryazarlığının öneminin vurgulanması ve konuyla ilgili sorunlar hakkında farkındalık yaratılması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor.
Bu yıl Uluslararası Okuma Yazma Günü, eğitim ve okuryazarlık gelişiminde dil çeşitliliğini benimsemek, okuryazarlık zorluklarının üstesinden gelmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dikkati çekmek için "okuryazarlık ve çok dillilik" temasıyla kutlanıyor.
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