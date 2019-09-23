Finansal hizmetler güven endeksi 9,6 puan arttı

2019 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Eylül ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2019 yılı Eylül ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

2019 yılı Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,5 ve 14,9 puanlık artış olduğu görülürken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 10,9 puanlık azalış olduğu gözlendi.

(İHA)