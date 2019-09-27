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Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'ya fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini bildirdi

Ekonomi 27.09.2019, 10:32
Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'ya 7-16 Eylül'de fındık, 18-23 Eylül'de kuru üzüm ve elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini duyurdu.

Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.

#fındık #kuru üzüm #Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli #TMO
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