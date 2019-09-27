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Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'ya fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini bildirdi
Ekonomi 27.09.2019, 10:32
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.
Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.
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