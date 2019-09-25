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FİSKOBİRLİK 9 bin ton fındık aldı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, sezon açıldığından bu yana yaklaşık 9 bin ton fındık alımı yaptıklarını söyledi.

Ekonomi 25.09.2019, 12:26
FİSKOBİRLİK 9 bin ton fındık aldı
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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, sezon açıldığından bu yana yaklaşık 9 bin ton fındık alımı yaptıklarını söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada FİSKOBİRLİK’in üretici, nihai tüketici hatta sanayici açısından piyasada güven oluşturduğunun altını çizerek, sezon açıldığından itibaren 9 bin ton fındık alımı yaptıklarını açıkladı. Bayraktar, “FİSKOBİRLİK üreticilerden ürün alan, entegre tesiste işleyen, aynı zamanda sanayicilik yapan ve ürünleri perakende sektöründe Türkiye’ye dünyaya ulaştıran bir kurum pozisyonundadır. hem üreticiyi koruyarak sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor, aynı zamana ticaretin kurallarına uyarak daha güçlü bir duruş sergileyemeye çalışıyoruz. Fındıkta çok ciddi çalışmalarımız var” dedi.

FİSKOBİRLİK’in üretici, nihai tüketici hatta sanayici açısından piyasada güven oluşturduğunun altını çizen Bayraktar, “FİSKOBİRLİK varsa fındık piyasası huzurludur” ifadesini kullandı.

“ÜRETİCİ FINDIK ALIMINDAN MEMNUN"

Bayraktar, FİSKOBİRLİK’in son 4-5 yıldan bu yana piyasadan kendi adına oluşan fiyatının bir nebze üzerinde fiyat vererek fındık alımı yaptığını, bu sene TMO ile bir araya gelerek piyasada fındık alanında görevlendirildiğini söyledi. Tüm bölge üreticilerinin FİSKOBİRLİK’in bu anlamda da piyasada bulunmasından memnun olduklarını kaydetti.

Fındık fiyatlarında sene bazlı olarak oluşan dalgalanmaların belli nedenlerden kaynaklandığını belirten Bayraktar, “Türkiye’de stok kontrolü yok, tarım ürünleri iklimsel şartlara bağlı olduğundan dolayı bir sene çok bir sene az oluyor. Piyasayı regüle edecek araçları kullanamıyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, piyasa açısından FİSKOBİRLİK’in güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Ali Canberk Özbuğutu - Mehmet Bal/İHA)
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