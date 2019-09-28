Ford EcoSport'a Özel İndirim Kampanyası - Özel İndirim Fırsatı

Ford EcoSport'a Özel İndirim Kampanyası

Ford SUV ailesinin en özel araçlarından biri olan EcoSport araçlarda geçerli olmak üzere, 145.500 TL’den başlayan fiyat avantajları ve %1,45 faiz oranlarıyla tüm Ford yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında EcoSport modellerinde geçerli kampanya kapsamında 60 bin TL’ye kadar 24 ay boyunca avantajlı faiz oranları sunulmaktadır. Ford SUV dünyasının yeni üyesi EcoSport St – Line SUV 1.5L Eco Blue 100 PS 6 İleri Manuel araçlar için geçerli kampanyadan Eylül sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

FordFinans aracılığıyla sağlanacak kredi desteği ile 3 – 12 ay eşit ödemeli taksit seçenekleriyle kampanyadan yararlanabilirsiniz. 145.500 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla Ford’un SUV ailesine katılabilirsiniz. Eylül sonuna kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak için en kısa sürede Ford yetkili satıcılarını ziyaret edebilirsiniz.

Ford EcoSport İndirim Kampanyası Detayları

Ford EcoSport 2019 model araçlara özel başlatılan Eylül kampanyası kapsamında avantajlı indirim seçenekleri ve uygun geri ödeme fırsatları sunulmaktadır. Bütün Ford EcoSport modellerinde geçerli olmak üzere 145.500 TL’den başlayan fiyatlarla istediğiniz EcoSPort SUV modelini size özel indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ford EcoSport model araç kampanyası kapsamında:

145.500 TL’den başlayan fiyatlar,

60.000 TL’ye kadar finansman ve 24 ay düşük faiz oranı,

%1,45 faiz avantajı,

Eşit ödemeli taşıt kredisi desteği

Sunulmaktadır. Ford EcoSport St – Line SUV 1.5 EcoBlue 100 PS 6 İleri Manuel 2019 araçlar için firma tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatına uygulanacak ÖTV tutarları da kampanya kapsamında dahil edilmiştir.

Hurda aracın satın alan kişiler tarafından temin edilmesi halinde indirim fırsatları geçerli olacaktır. Yapı Kredi Bankası iş birliği ile FordFinans üzerinden 3 – 12 ay vadeli eşit ödemeli kredi kullanımları için finansman desteği sağlanacaktır.

Ford EcoSport’a Özel İndirim Fırsatı

13 – 24 ay vade arası finansman kullanımları için %1,47, 25 – 36 ay vade arası kullanımlarda %1,59 ve 37 – 60 ay vade kullanımlarında %1,60 faiz oranları uygulanmaktadır. Kredi onayı için bankanın belirlemiş olduğu şartların sağlanması gerekmektedir.

Ford EcoSport Kampanya Fiyat Listesi

07 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tüm Ford EcoSport modelleri için avantajlı fiyat ve geri ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Ford yetkili satıcıları üzerinden yapacağınız tüm satın alımlar için FordFinans ve Yapı Kerdi Bankası üzerinden avantajlı araç kredisi talep etmeniz de mümkündür. Ford EcoSport 2019 güncel fiyat listesi:

Ford EcoSport 1.5 TDCİ 100 PS (Dizel): 117.000 TL

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 PS (Benzinli): 117.000 TL

Olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında sunulan araç fiyatları değişiklik gösterebilir. Araç teknik donanım özellikleri ve satın alım seçeneklerine göre fiyatlarda kampanya kapsamında farklı indirim seçenekleri uygulanmaktadır.

Ford EcoSport Teknik Özellikleri

Ford SUV ailesinin en özel araçlarından biri olan EcoSport model araçlar uygun fiyat avantajlarıyla 30 Eylül 2019 tarihine kadar tüm Ford yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. Ford’un en gözde modelleri arasında yer EcoSport’un teknik özellikleri:

Motor Hacmi: 1499 cc

6 İleri Şanzıman Seçenekleri

Şehir İçi Yakıt Tüketimi: 4.5 lt

Bagaj hacmi: 356 – 1238

Maksimum Güç: 100

Maksimum Tork: 215 Nm

Çekiş: 4 x 2