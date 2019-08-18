Fosil Yakıtı Savaşları Nedir? Fosil Yakıtı Nedir? Faydaları Zararları Nelerdir?

Fosil Yakıtlar için Yapılan Bazı Savaşlar; Amerika – Irak savaşı petrol için yapılan en önemli savaşlardan birisidir. Amerika, Avrupa – Libya savaşı; Dünyanın en kaliteli petrolü olan Libya Petrolü için yakın zamanda yapılan en önemli savaşlardan birisidir. Fosil ve Fosil yakıtlar hakkında bilgiler bu şekildedir.

Fosil yakıtları hakkında bilgi edinirken üzerinde durulması gereken noktalardan birisi, fosil yakıtların nerelerde kullanıldığı ve ne amaçlı tercih edildiğidir. Yakıtların yapısından elektrik üretmek ve ısıtma sistemlerini çalıştırmak gibi farklı alanlarda faydalanılır.

Örneğin: Kömür, evlerin ısıtılmasında ve termik santrallerde elektrik enerjisi amacıyla tercih edilirken; petrol, motorlu araçlarında mazot ve LPG yakıtı olarak kullanılır. Çevreye ve insana daha az veren doğal gaz yakıtı ise kısmen sanayi alanında kullanılsa da genellikle ısınma amaçlı fayda sağlar. Günümüzde ulaşımın ve endüstriyel çağın gelişmesine bağlı olarak daha vazgeçilmez konuma ulaşan fosil yakıtlar, ayrıca eşya üretimi, boya ve teflon maddelerin yapımı gibi daha pek alanda da ihtiyacı karşılamaktadır.

Fosil Yakıtların Yararları Nelerdir?

Fosil yakıtlar faydaları açısından insanlığa ciddi anlamda hizmet etmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları olan fosil yakıtların en büyük faydası günlük yaşantımızda açıkça görülmektedir. Fosil yakıtların yararları şunlardır;

Yüksek kaloriye sahip kömür ile ısınma,

Fosil Yakıtların Zararları Nelerdir?

Doğalgaz ile ısınma ihiyacı,Rafine edilmiş petrol ile ulaşım ihtiyacının karşılanması fosil yakıtların başlıca yararları arasında yer alır.

Ancak fosil yakıtlar yaradan çok zarar vermektedir. Fosil yakıtların zararları şunlardır;

Fosil kaynaklar kullanılmak için yakılır ve yakıldığı zaman çevreye zararlı gazlar salar. Bu zararlı gazlar tüm ekolojik dengeyi bozar.

Fosil yakıt olan kömürün yoğun kullanıldığı ülkelerde solunum yolu hastalıklarına neden olur.

Petrolün deniz yolu ile taşınması esnasında oluşan deniz kazaları neticesinde tüm petrolün denize akması ile denizdeki ekolojik hayatın geri dönülmez olarak zarar görmesi.

İnsanlığın fosil yakıtlar arasında en önemli yerde olan petrol için başka ülkelerle savaşması. Bu savaşlar sonucunda 100 binlerce masum insanın katledilmesi.

Küresel ısınmanın nedenleri arasında başrol sahibi olması.

Asit yağmurlarına neden olması. Fosil yakıtların zararları arasında başı çeken maddelerdir.

Fosil enerji kaynakları nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynakları sürekli azaldığı için yıldan yıla fiyatları da artmaktadır. Doğalgaz, kömür, nükleer enerji, petrol tükenebilen enerji kaynakları, tükenebilir enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları

Kısaca enerji kaynaklarının sınıflandırılması;

Yenilenemez enerji kaynakları, Kömür, Petrol, Doğalgaz, Nükleer. Yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrolik enerjisi, Jeotermal enerji, Dalga enerjisi, Biyokütle enerjisi.

Güneş enerjisi yenilenebilir mi?

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

