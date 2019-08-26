Galataport İstanbul için geri sayım başladı

Galataport Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan simge proje, 2020’nin ikinci çeyreğinde açılacak.

Doğuş Grubu’nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan simge proje, 2020’nin ikinci çeyreğinde açılacak. Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul’a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor. 250 perakende ve 43 bin metrekarelik ofis alanları ile spor ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı Galataport’un 4 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

"200 YILDIR HALKA KAPALI OLAN 1.2 KM’LİK SAHİL ŞERİDİ HALKA AÇILIYOR"

Tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, "2013 yılında o zamanki adıyla Salıpazarı Kruvaziyer Liman ihalesine girerken de ana amacımız tarihi yarımadanın bir uzantısı olan, Boğaz’ın bu eşsiz sahil şeridini İstanbullulara ve şehrin tüm ziyaretçilerine kazandırmaktı. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km’lik sahil şeridi halka açılıyor. Bu noktayı ne kadar vurgulasak sanıyorum azdır. 2016 yılında Galataport finansman toplantısı için bir araya geldiğimizde, 6 banka ile 1 milyar 20 milyon euro tutarında kredi finansman anlaşması imzaladığımızı açıklamıştık. İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020’de kapılarını açıyor" dedi.

"YILDA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYACAK BİR KRUVAZİYER LİMANI İNŞA ETTİK"

Projenin detaylarından bahseden Şahenk, "Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında mürettebat dâhil yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik. Bir ‘ana liman’ olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek" ifadelerini kullandı.

Otel zinciri Peninsula grubu ile yapmış oldukları yatırımdan da bahseden Şahenk, "Peninsula Grubu dünyada ilk kez bir ülkeye sadece işletmeci olarak değil, aynı zamanda yüzde 50 oranında yatırımcı olarak geliyor. Peninsula İstanbul, Galataport İstanbul’a ve ülke turizmine büyük bir katkı sağlayacak yatırım olacaktır" diye konuştu.

"YILDA 7 MİLYONU YABANCI TURİST OLMAK ÜZERE 25 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLAYACAK"

Galataport İstanbul’da kültür ve sanata önem verdiklerini vurgulayan Şahenk, "Proje içerisinde çok önemli iki tanede müzemiz var. Bunlardan biri pek yakında açılacak olan, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi diğeri ise İstanbul Modern. Bu iki müzenin tarihi doku üzerinde güzel bir gelişme kaydedeceğine hiç şüphe yok. Galataport İstanbul, yaklaşık 400 bin metrekareye yayılıyor. Yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak. Sonuç olarak İstanbul’un yeni ve modern yüzü, geçmişle bağını koparmadan dünyada eşi benzeri olmayan bir görsellik üzerinde bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, GALATAPORT’TAN SONRA ÇOK DAHA MEDENİ, DAHA ÇAĞDAŞ BİR ŞEHİR OLACAKTIR"

Yaklaşık 5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçirdiklerini söyleyen Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, "Yaklaşık Galataport İstanbul, sosyal ve kültürel olarak İstanbul’un yaşam kalitesini çok farklı bir yere noktaya getirecektir. İstanbul, Galataport’tan sonra çok daha medeni, daha çağdaş bir şehir olacaktır. Bence bu projenin en büyük etkisi, İstanbul halkının yıllardır kapalı alışveriş merkezlerinde sosyalleşme mecburiyetinin artık bitip, yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil boyunca tarihin ve sanatın ortasında aileleri ile birlikte zaman geçirebilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayabilecektir. İstanbul halkının ayrıca hem yaşam kalitesini hem de mutluluğu çok ciddi etkileyecek bir proje olmasıdır" şeklinde konuştu.

(İHA)