Garanti BBVA 60 Ay Vadeli Yaz Kredisi 2019 - Garanti Yaz Kredisi Nasıl Alınır?

Garanti BBVA yaz kredisi kampanyası kapsamında tüm bireysel ihtiyaçlarınız için 50 bin TL’ye kadar Garanti BBVA ihtiyaç kredilerinden yararlanabilirsiniz. Garanti BBVA tarafından yaz aylarında geçerli olmak üzere başlatılan Garanti 60 ay vadeli yaz kredisi kampanyası kapsamında bütçenize uygun kredi taleplerinizi bankaya iletebilirsiniz.

Garanti BBVA yaz ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında bankaya; Garanti BBVA mobil veya bireysel internet bankacılığı üzerinden başvurularınızı iletebilirsiniz. Garanti şubelerinden de kredi başvurularınızı yapmanız mümkündür.

Garanti BBVA Yaz Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Garanti ihtiyaç kredileri kampanyaları arasında yer alan yaz kredisi Garanti BBVA müşterileri için uygun geri ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile sunulmaktadır. Dijital ihtiyaç kredisi kapsamında sunulan yaz kredisine anında başvuru yöntemlerini kullanarak başvuru yapmanız mümkündür. Garanti BBVA yaz kredisi özellikleri;

%1,79 faiz oranları

60 ay vade seçenekleri

Şubesiz başvuru özellikleri

Kolay başvuru sorgulama vb.

Birçok farklı avantaj sunulmaktadır. Yaz kredisi kampanyası kapsamında 3 – 60 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. Ticari amaçlı olarak kullanılmak istenen ihtiyaç kredilerinde vade sınırı 36 ay olarak belirlenmiştir. Garanti BBVA tarafından başlatılan kampanyaya online hizmetlerden kolay başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yaz Kredisi Başvuru Koşulları Nelerdir?

Garanti yaz kredisi başvurusu için genel kredi çekme şartlarına sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için kredi notunuzun yeterli olması ve gelir durumunuzun kredi taksitlerini aylık ödeme oranlarını karşılayacak seviyede olması gerekmektedir. Garanti BBVA kredilerine başvuru yapacak kişilerden;

Nüfus cüzdanı

Gelir durumunu gösteren belgeler;

Emekliler için: emekli aylığı tahsis belgesi, emekli tanıtım kartı

Ücretli çalışan için: gelir yazısı, maaş bordrosu, SGK sicil no vb.

Şirket sahipleri için: vergi levhası, yıllık gelir vergisi beyannamesi vb.

Belgeler talep edilmektedir.

Garanti BBVA Yaz İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

işlemleri yapılırken çekilmek istenen kredi türünün belirlenmesi gerekmektedir. Garanti BBVA yaz kredisi ödeme planı; 15 bin TL için:

%1,94 faiz oranı – 60 ay vade

75 TL - Tahsis ücreti

%32,1562 - Yıllık maliyet oranı

Garanti ihtiyaç kredisi hesaplama

25 bin TL yaz kredisi için:

%1,91 faiz oranı – 60 ay vade

125,00 TL - Tahsis ücreti

%31,5981 – Yıllık maliyet oranı

Garanti BBVA 50 bin TL yaz kredisi için:

%1,79 – Faiz oranı – 60 ay vade

250,00 TL – Tahsis ücreti

%29,3865 – Yıllık maliyet oranı

Uygulanmaktadır. Garanti 60 ay vadeli yaz kredisi kapsamında hesaplanan ödeme planı bu şekildedir. Çekilecek kredi miktarına göre bu oranlar farklılık gösterebilmektedir. Garanti BBVA müşterilerine özel sunulan yaz kredisi kampanyası, özellikle kısa süreli nakit sıkıntılarının çözümü için oldukça önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Garanti BBVA Yaz Kredisi Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

Garanti BBVA anında kredi başvurusu yapabileceğiniz ihtiyaç kredileri sayesinde, yaz kredisi kampanyasına Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden başvura bilirsiniz. Garanti BBVA kredi başvurusu yöntemleri;

Garanti BBVA mobil

Garanti BBVA internet şubesi

444 0 333 Garanti BBVA müşteri hizmetleri

ATM’ler

SMS ve

Garanti BBVA şubeleri

Üzerinden kredi talep edilebilmektedir. Anında kredi uygulaması sayesinde şubeler üzerinden vakit kaybetmeden kısa sürede kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti BBVA Başvuru Durumu Sorgulama İşlemleri

Garanti kredi başvurusu sorgulama işlemleri tüm krediler için geçerli olmak üzere; Garanti BBVA mobil ve bireysel internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı üzerinden Garanti 60 ay vadeli yaz kredisi başvuru durumu sorgulaması yapmanız da mümkündür. Dijital bankacılık hizmeti veren tüm bankalarda benzer hizmetler uygulanmaktadır.