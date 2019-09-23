Garanti BBVA Bonus Kredi Kartı Kampanyaları

Garanti BBVA'nın bedavası en bol Bonus kartları ile size özel avantajlardan hemen yararlanabilirsiniz. Her alışverişte ekstra kazandıran kredi kartları, Türkiye'nin en çok tercih edilen kredi kartları olan Bonus, Bonus Gold ve Bonus American Express ile siz de fırsatlar dünyasına dahil olabilirsiniz. Taksitli alışverişin keyfini yaşarken, alışverişlerinizden bol bol bonus puanlar kazanabilir, kazandığınız bonuslar ile Bonus Program Ortakları yani anlaşmalı işyerlerinde bedava alışverişler yapabilirsiniz. Unutmayın her kazanılan 1 bonus, 1 TL değerindedir.

Bonus Kartınızla Metro Marketlerde 30 TL Bonus Kazanın

29 Ağustos ile 2 Ekim 2019 tarihleri arasında Bonus üyesi Metro marketler zincirinde Bonus kredi kartınız ile tek seferde gerçekleştireceğiniz 300 TL ve üzeri her alışverişinize 30 TL bonus fırsatı sunulmaktadır. Bonus kart kullanıcılarının bu kampanyaya katılmak için ilk harcama yapmadan önce BonusFlaş uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklaması ya da METRO yazarak 3340'a kısa mesaj (SMS) göndermesi gerekmektedir. Kampanya detayları ve katılım şartları şu şekilde duyurulmuştur:

Kampanya müşteri bazındadır ve her müşteri kampanyadan yalnızca 1 kere yararlanabilmektedir.

Kampanyadan faydalanabilmek için belirtilen tüm kampanya şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

SMS ya da BonusFlaş aracılığıyla kampanyaya katılım gösterilmesi halinde bir kanaldan en fazla 30 TL Bonus kazanılabilir.

Kampanyaya katılmak isteyen TEB Bonus sahiplerinin 4626'ya, Deniz Bonus ve Deniz Bonus Business sahiplerinin 3280'e, Şeker Bonus sahiplerinin 7353'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e SMS göndermesi gerekmektedir.

Bonus Kartınızla Okul Alışverişinize 60 TL Bonus Kazanın

Tüm Bonus kart müşterileri, Bonus Flaş üzerinden kampanyaya katıldıktan sonra Bonus üye işyerlerinden yapacakları market, giyim, eğitim, kırtasiye alışverişlerinde 125 TL ve üzeri ilk işlemde 10 TL, üçüncü işleme 20 TL, beşinci işleme 30 TL olacak şekilde toplamda 60 TL Bonus kazanabilme şansına sahiptir. Kampanyaya dahil edilen bonus kartları; Money Bonus, Flexi, Paracard, Bonus Bunsiness, Bonus Business American Express ve Easy'dir.

Bonus kart müşterilerinin kampanyaya katılarak hemen bedava bonuslardan yararlanması için yapması gerekenler şu şekilde belirtilmiştir:

İlk harcamadan önce aralarında boşluk bırakarak EVET KAYIT yazın,

Bir boşluk bıraktıktan sonra kartınızın son 6 hanesini yzın,



3340'a kısa mesaj (SMS) gönderin.

Bunun dışında Garanti BBVA BonusFlaş uygulaması üzerinde yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak yalnızca 5,99 TL'ye kampanyaya katılabilirsiniz. Kampananın genel katılım şartları ve özellikleri kurumsal internet sitesi üzerinden şu şekilde duyurulmuştur:

Flexi, Bonus Flexi ve Bonus Genç için kampanya katılım ücreti 5,99 TL'dir.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya bazında en fazla 60 TL bonus kazanabilir.

Kampanya başlangıç tarihi 26 Ağustos 2019, bitiş tarihi 25 Eylül 2019'dur.

Kampanyadan kazanılan Bonus geçerlilik tarihi 28 Eylül - 7 Ekim 2019'dur.

Bonus Karta Özel Teknosa'da 12'ye Varan Taksitten Yararlanın

Bonus Teknosa kampanyası dahilinde Teknosa mağazalarından yapılan ödemelerle ilgili kategorilerde seçmeli 12'ye kadar taksit imkanı sunulmaktadır. 12 Taksit kampanyasından yararlanabilmek için Teknosa'da yapılan taksitli harcamanın Garanti BBVA Pos cihazlarında yapılmış olma şartı bulunmaktadır. Bunun yanında Bonus kart Teknosa taksit kampanyası diğer şartları şu şekildedir: