Garanti BBVA'dan TLREF endeksli bono ihracı
- Garanti BBVA, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi
İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını tamamladı.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TLREF'e endeksli ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
Garanti BBVA, TLREF'e endeksli finansman bonosu ihracı ile müşterilerine sunduğu yatırım araçlarını çeşitlendirdi. Banka, Borsa İstanbul tarafından, uluslararası standartlarla uyumlu Türk lirası referans faiz oranı olarak hayata geçirilen TLREF kapsamında, kurumsal ve bireysel müşterilere farklı bir yatırım aracı sunarken, yeni referans faizine dayalı ürünlerin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.
TLREF oranına dayalı ürünlerin gelecek dönemde daha çok yaygınlaşacağına ve finansal piyasalarda derinliğin artmasına katkıda bulunacağına inanan Garanti BBVA, müşterilerini yeni ürünlerle buluşturmaya devam edecek.
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