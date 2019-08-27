Garanti BBVA Enflasyona Endeksli Mortgage Konut Kredisi

Garanti BBVA enflasyon endeksli kredi kampanyası ile Garanti BBVA müşterileri için değişken faizli Mortgage konut kredisi sunulmaktadır. Yüksek vade seçeneklerine sahip ve değişken faiz oranlarıyla verilen konut kredisi sayesinde ev sahibi olmak isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunulmaktadır. Garanti BBVA enflasyon mortgage kredisi kapsamında belirli bir süre sabit faiz oranları uygulanmaktadır. Kredinin ilerleyen dönemleri için değişken oranlardan yararlanabilirsiniz.

Garanti BBVA konut kredisi ilk yılında aylık eşit taksitli ödemeler sonraki aylar için güncel değişken faiz oranlarına göre taksit ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Merkez Bankası tarafından kredi faiz indirimi ve enflasyon beklentisi kararlarının açıklanmasının ardından Garanti BBVA konut kredisi için önemli bir kampanya başlatmıştır.

Garanti Enflasyon Endeksli Konut Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Garanti mortgage hesaplama işlemleri için enflasyona endeksli kredi özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Enflasyona bağlı olarak değişiklik gösterecek olan kredi taksitleri nedeniyle hesaplamalarda da değişikler yaşanabilir. Garanti BBVA sabit başlayan kredi geri ödemeleri değişken olarak devam etmektedir. Garanti BBVA enflasyona bağlı mortgage özellikleri;

240 ay vade seçeneği

Erken ödeme, kredi kapatma vb. ücretleri talep edilmez

Ev değerinin %80’nine kadar destek verilir

Sadece TL üzeriden kredi kullanılabilir

Sabit başlayan ödeme, değişken olarak devam eder

Garanti BBVA kredi kampanyası kapsamında uzun vade ve düşük faiz oranlarıyla faydalanmak mümkündür. Değişken ödemeli özelliğe sahip olması kredinin kısa sürede birçok kişi tarafından talep edilmesine neden olmuştur.

Garanti BBVA Mortgage Kredisi Geri Ödeme Seçenekleri

Garanti konut kredisi kapsamında sunulan enflasyona bağlı mortgage kredisinden farklı ödeme seçenekleriyle yararlanabilirsiniz. 6502 sayılı Kanun kapsamında banka tarafından belirlenen sabit faizli kredilerde geçerli olmak üzere faiz indirimi, kredi kullanan kişiler tarafından erken ödemeye ilişkin;

36 ay vadeden kısa krediler için - %1

36 ay vadeyi aşan krediler için - %2

Erken ödeme tazminatı uygulanabilmektedir. Talep edilen kredinin ilk yılını takip eden aylarda sabit ödemeler yapılmaktadır. Devam eden dönemlerde ise kullanıcıların değişken ödeme oranlarından yararlanması mümkündür. Müşterilere özel esnek ödeme seçenekleri sayesinde Garanti BBVA konut kredilerinden avantajlı bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Garanti BBVA Enflasyona Bağlı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti konut kredisi başvurusu için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Garanti enflasyona endeksli mortgage kredisi için Garanti BBVA resmi internet adresi üzerinden bireysel bankacılık hizmetlerini kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Garanti BBVA enflasyon mortgage kredisini;

444 EVİM (444 3846) hattını arayarak veya

Garanti BBVA şubelerinden

Talep edebilirsiniz. Konut kredisi başvurularınız için Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan başvuru adımlarını takip ederek yararlanmanız mümkündür. Garanti bankası bireysel müşterileri için 240, KOBİ müşterileri için 120 ay vade seçenekleriyle sunulan Garanti enflasyona bağlı mortgage kredisine başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Konut Kredisi Başvurularında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Garanti konut kredisi faiz oranları enflasyona bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Garanti BBVA konut kredilerine başvuru işlemleri için gereken belgeler arasında ilk adım olarak kimlik numaranızı bankaya vermeniz gerekmektedir. Ön başvuruların ardından istenen belgeler arasında;

Kimlik fotokopisi

Gelir belgesi

Tapu belgesi

Adres bilgileri

Başvuru formu vb.

Belgeler talep edilmektedir. Garanti BBVA enflasyon mortgage kredisi kampanyasının ardından kredi şartları ve özellikleri Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. İnternet üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin hızlı başvuru yapması mümkündür. Bu adımdan sonra diğer işlemler için banka şubelerine gitmeniz gerekecektir. Banka tarafından bu belgelere ek olarak farklı belgelerde talep edilebilir.