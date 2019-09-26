Garanti BBVA Güz Konserleri ekim ayında da devam ediyor
- Sun Drew the Gun 4 Ekim, Gary Smulyan & Ralph Moore Band 7-8 Ekim ve Janus Rasmussen 26 Ekim'de cazseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
Ekonomi 25.09.2019, 16:13
İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA Güz konserleri kapsamında ekim ayında caz dünyasının önemli isimleri ağırlanacak.
Multi-enstrüman uzmanı 10 yıldan fazla süredir cazın elitleriyle sahne alan, 6 kez Grammy ödülüne layık görülen bariton saksofonun yıldızı Gary Smulyan'a, caz saksafonuyla John Coltrane'den etkilenmiş ancak biraz daha yumuşak bir tonda olan tenor saksofoncu Ralph Moore eşlik edecek. İkili, 7-8 Ekim'de Nardis Jazz Club’ta müzikseverlerle bir araya gelecek.
Bloodgroup'la müzik hayatına başlayıp Olafur Arnalds'la yan yana gelen ve Kiasmos'la devam eden minimal tekno yolculuğunu ilk solo albümü Vin ile taçlandıran Janus Rasmussen, 26 Ekim’de Salon İKSV'nin konuğu olacak.
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