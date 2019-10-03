Garanti BBVA Güz Konserleri tam gaz

İSTANBUL (AA)- Garanti BBVA Güz konserleri kasım ayında da müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam edecek.

Lera Lynn 12 Kasım, Cymande 15 Kasım, Joan As Police Woman 20 Kasım ve The Comet is Coming 21 Kasım’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Güz Konserleri kapsamında kasım ayının ilk konuğu, Kült televizyon serisi “True Detective”in müziklerinin arkasındaki isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn 12 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde olacak.

1970’lerin başında funk sahnesinin öncüleri arasında yer alan, Karayip kökenlerinden beslenerek reggae ritimlerini funk, soul, R&B, caz ve rock’la birleştirerek sound’larını oluşturan Cymande 15 Kasım’da Babylon’da dinleyicisiyle buluşacak.



Soul, R&B, art pop ve punk rock etkili soundu ve geniş yelpazeli müzik dağarcığıyla, müzisyen ve şarkı yazarı Joan As Police Woman, retrospektif solo projesiyle 20 Kasım’da Babylon’da sahne alacak.



Saksafonda King Shabaka, klavyede Danalogoue The Conqueror ve davulda Betamax Killer’dan oluşan The Comet Is Coming; hayal edilmiş bir apokalipsin müziğini sunuyor. 2016’da yayımladıkları “Channel The Spirits” albümüyle Mercury Ödülü’ne aday gösterilen grup, hızla isimlerini duyuran grup The Comet is Coming da 21 Kasım’da yine Babylon’da müzikseverlerle buluşacak.

