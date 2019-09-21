Garanti BBVA Telefon Yenileme Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Garanti BBVA tarafından 1 – 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olmak üzere sunulan alışveriş kredisi kampanyası ile telefonlarınızı yenileyebilirsiniz. General Mobile marka telefonlar için geçerli olmak üzere sunulan alışveriş kredisi kapsamında peşin fiyatına 6 taksit avantajı sağlanmaktadır. Garanti alışveriş kredisi ile tüm General Mobile cihazlarda geçerli olmak üzere telefonlarınızı yenileyebilirsiniz.

Garanti BBVA tarafından 15.000 TL’ye kadar sunulan alışveriş kredisi kapsamında telefonlarınızı avantajlı bir şekilde yenileyebilirsiniz. Garanti BBVA hızlı kredi başvuru yöntemlerini kullanarak, alışveriş kredisinden anında yararlanabilirsiniz. Sanal kartlar üzerine tanımlanan kredi ile uzun süre bankacılık işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmadan kredi talebinde bulunabilirsiniz.

Garanti BBVA Alışveriş Kredisi Kampanya Detayları

Garanti BBVA Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında, uygun geri ödeme ve faiz seçenekleriyle telefonlarınızı yenileyebilirsiniz. Anlaşmalı firma üzerinden yapacağınız alışverişlerde geçerli olmak üzere toplam 15.000 TL’ye kadar finansman desteği Garanti BBVA tarafından sunulmaktadır. Alışveriş Kredisi kampanya özellikleri:

15.000 TL’ye kadar kredi seçeneği,

6 ay vade imkânı,

Tüm General Mobile telefonlarda geçerli,

Sigorta, tahsis ücreti ve gelir belgesi aranmaz.

Garanti BBVA müşterileri tarafından anlaşmalı firmanın internet sitesi üzerinden yapılan ödemelerde, Garanti BBVA ödeme seçeneği işaretlenerek kredi anında kullanılabilmektedir. Garanti alışveriş kredisi hesaplama işlemleri yapılırken vade ve kredi miktarı dikkate alınmaktadır.

Kampanyadan yararlanmak için banka tarafından aranan ilk şart Garanti BBVA müşterisi olmaktır. Bunun yanı sıra, kredi risk oranlarına göre müşterilerin krediden yararlanmaları farklılık gösterecektir. Banka sisteminde kimlik bilgileri ve imzası yer alan tüm Garanti müşterileri kampanyadan yararlanabilmektedir.

Garanti BBVA Telefon Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnternet Bankacılığı ve

Garanti BBVA Mobil

Alışveriş kredisi kampanyası kapsamında sunulan telefon yenileme kredisi ile Garanti BBVA müşterilerinin avantajlı bir şekilde alışveriş yapmaları mümkündür. Garanti BBVA alışveriş kredisine sadece bankanın resmi işlem kanalları üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Garanti BBVA telefon kredisi başvuruları:

Üzerinden yapılmaktadır. Garanti Bankası müşterileri tarafından General Mobile firmasının alışveriş sayfası üzerinden, Alışveriş Kredisi ile Ödeme seçeneği işaretlenerek bankaya yönlendirilebilirsiniz.

Garanti BBVA kredi taleplerinin onaylanmasının ardından kredi için gerekli belgeler yine online araçlar üzerinden bankaya bildirilecektir. Garanti BBVA mobil ve internet şubeleri üzerinden tüm kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Alışveriş Kredisi başvurusu yapan kişiler tüm General Mobile telefonlarda geçerli olmak üzere 6 ay vadeyle kredi talebinde bulunabilirler.

Garanti BBVA Alışveriş Kredisi Kampanya Tarihleri ve Şartları

Garanti BBVA Alışveriş Kredisi kampanyasından tüm Garanti müşterilerinin yararlanması mümkündür. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin kredi risklilik durumlarına göre kredi kullandırma seçenekleri değişiklik gösterecektir. 1 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında kullanılacak krediden yararlanmak için bankanın hızlı kredi başvuru yöntemlerini kullanmanız mümkündür.

Garanti BBVA telefon kredisi kampanyası başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Garanti BBVA müşterisi olmak,

Banka sisteminin imza ve kimlik bilgilerinin yer alması,

Risklilik durumunun olumsuz olmaması gerekmektedir.

Banka tarafından kampanya kapsamında belirlenen bu şartların taşınması halinde banka şubelerini ziyaret etmenize gerek kalmadan telefon yenileme kredisinden yararlanabilirsiniz. Telefon kredisi veren bankalar arasında ilk sırada yer alan Garanti BBVA kredi kapsamında yapılan alışverişlerde tahsis ücreti ve sigorta talep etmemektedir.

Garanti BBVA Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında 15 bin TL’ye kadar kredi kullandırılması hedeflenmektedir. Ancak, kredi başvurusu sırasında satın alınacak telefonun değeri kadar kredi miktarının belirtilmesi gerekmektedir. Alışveriş esnasında kredi talebinde bulunan müşterilerin kredi talepleri reddedilmesi halinde alışverişe kredi ile devam edilemez.