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Gelir dağılımının 2018 yılı istatistikleri belli oldu

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 24 bin 199 TL olurken, 2017 yılına göre yüzde 12,2 arttığı saptandı. Gelir eşitsizliğine bakıldığında Gini katsayısının 0,408 olduğu tahmin edildi. Türkiye’de geçen yıl basına yansıyan gelir dağılımı konusu ise 5 bin 441 adet olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi 20.09.2019, 13:42 20.09.2019, 13:49
Gelir dağılımının 2018 yılı istatistikleri belli oldu
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Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 24 bin 199 TL olurken, 2017 yılına göre yüzde 12,2 arttığı saptandı. Gelir eşitsizliğine bakıldığında Gini katsayısının 0,408 olduğu tahmin edildi. Türkiye’de geçen yıl basına yansıyan gelir dağılımı konusu ise 5 bin 441 adet olarak kayıtlara geçti.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, gelir dağılımı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre gelir dağılımı ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 5 bin 441 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde en çok yoksulluk oranının konuşulduğu görüldü. Gelir dağılımı eşitsizliğinin ise köşe yazarlarının gündeminde bir hayli yer aldığı gözlendi. 2017 yılına bakıldığında ise gelir dağılımı konusunun 4 bin 725 haber ile basın haberiyle konuşulduğu belirlendi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ YÜZDE 2,2’Sİ YOKSUL

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 24 bin 199 TL oldu. Araştırma 2018 yılı verilerini ortaya koyarken, geçen yıl Gini katsayısının 0,408 olduğu tahmin edildi. (Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder.) Sürekli yoksulluk oranına bakıldığında ise bu oranın yüzde 12,7 olduğu kaydedildi. Yükseköğretim mezunlarının yoksulluk oranına ise yüzde 2,2 olarak gözlendi. 2018 yılında kendi konutunda oturanların nüfusa oranı yüzde 59 olarak saptandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ekonomi
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