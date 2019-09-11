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Gelir İdaresi açıkladı... İlk 100'ün borcu 44,3 milyar lira

Gelir İdaresi, 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün borcu 44,3 milyar lira.

Ekonomi 11.09.2019, 13:32 11.09.2019, 14:43
Gelir İdaresi açıkladı... İlk 100'ün borcu 44,3 milyar lira

Gelir İdaresi, 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün borcu 44,3 milyar lira.

#Gelir idaresi #vergi borçluları
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