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Generali'den ticaret odalarına sigorta desteği

Yakın dönemde Ankara Ticaret Odası’nın 160 bin üyesini sigortalayan Generali Sigorta, benzeri işbirlikleriyle ülke genelindeki diğer ticaret odalarına da destek vermeyi amaçlıyor.

Ekonomi 29.08.2019, 09:55 29.08.2019, 11:06 Ramazan Durmuş
Generali'den ticaret odalarına sigorta desteği

Yakın dönemde Ankara Ticaret Odası’nın 160 bin üyesini sigortalayan Generali Sigorta, benzeri işbirlikleriyle ülke genelindeki diğer ticaret odalarına da destek vermeyi amaçlıyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta'nın ticaret odalarına desteği sürüyor. Yakın dönemde gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk özelliği taşıyan işbirliği kapsamında Ankara Ticaret Odası'nın 160 bin üyesini yaşanacak olası kazalara karşı ferdi kaza sigortası ile sigortalayan Generali Sigorta, ülke genelindeki diğer ticaret odalarına da benzeri işbirlikleriyle destek verecek. Tüm ticaret odalarını ortak işbirliklerine davet eden Generali Sigorta, oda üyelerini hayatın kötü sürprizlerine karşı güvence altına almayı amaçlıyor.

DEMİR'DEN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ticaret odalarına verilecek desteklerle ilgili bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, yaptıkları çalışmalarla ticaret odalarının ve üyelerinin yarınlara güvenle bakmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Seydi Demir, "Hayatın ve ticaretin devamı için ticaret odaları büyük önem taşıyor. Ticaret odalarıyla gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. İşbirliklerimiz, oda üyelerinin yarına daha da güvenle bakmalarını sağlayacak. Tüm ticaret odalarını benzeri işbirliklerine davet ediyoruz.” diye konuştu.

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#ekonomi #Generali Sigorta #Ticaret Odalarına sigorta #Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir
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