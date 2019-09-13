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Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi
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Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi

- Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Karadeniz Bölge Müdürü Yasin Kandemir: - "Bugün geldiğimiz noktada kadınlara 875 milyon lira destek sağlandı. Bu tamamen kadınların, özellikle ev hanımlarının desteklenmesine yönelik bir yatırım"

Ekonomi 13.09.2019, 17:13
Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi

ÇORUM (AA) - Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Karadeniz Bölge Müdürü Yasin Kandemir, "Bugün geldiğimiz noktada kadınlara 875 milyon lira destek sağlandı. Bu tamamen kadınların, özellikle ev hanımlarının desteklenmesine yönelik bir yatırım." dedi.

Kandemir, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanlığınca kadınların mikrokredi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mikrokredi programının 2003 yılında Türkiye Grameen Mikrofinans Programı bünyesinde 5 kadına 500'er lira sermaye verilmesiyle başladığını söyledi.

Programının Türkiye'de başarıyla uygulandığını vurgulayan Kandemir, "Bugün geldiğimiz noktada kadınlara 875 milyon lira destek sağlandı. Bu tamamen kadınların, özellikle ev hanımlarının desteklenmesine yönelik bir yatırım." ifadesini kullandı.

Çoğunluğu ev hanımı kadınların aldıkları mikrokredi desteğiyle önemli yatırımlar yaptığının altını çizen Kandemir, bunun yanı sıra olumsuz örneklerin de bulunduğunu anlattı.

Kadınların her işin üstesinden gelebilecek donanıma sahip olduklarına işaret eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Kadınlar hayatta karşılaştıkları olumsuzlukları bertaraf etme mekanizmalarına sahip. Bir kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki isteyin, azimli olun. 'Ben bunu başarabilirim' demeniz çok önemli. Erkekler hayatın her noktasında kendisini idame edebilir ancak kadınlar naif yapıları gereği desteklenmeli. Kadınların ekonomideki yerlerini almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri gerekiyor. Mikrokredi, 2003 yılında bu ihtiyaçtan doğan bir proje. Kurucumuz, 22. dönem AK Parti Milletvekili Aziz Akgül kadınlarımızla buluştu. Şu anda Türkiye'de 65 bin mikrogirişimci kadınımız fiili olarak kredi kullanmakta."

Kadın girişimci Berna Akıncı ise bin liradan daha az tutarda mikrokredi kullanarak atıldığı iş hayatında bugün birçok kadına istihdam sağladığını aktardı.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Çorum Temsilcisi Dilek Görkem de kadınlara programa katılım şartları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve kadın girişimciler katıldı.

#Türkiye Grameen Mikrofinans Programı #Mikrokredi #çorum
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