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GittiGidiyor "Kazananlar Günü" devam ediyor
- GittiGidiyor, "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında kullanıcılarını indirimlerle buluşturmayı sürdürüyor
Ekonomi 07.10.2019, 14:29
İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında kullanıcılarını indirimlerle buluşturmaya devam ediyor.
GittiGidiyor’un sadakat programı Kazananlar Kulübü’ne dahil olmayanlar da Kazananlar Günü özelinde 24.90 TL karşılığında indirimlerden yararlanabiliyor. Tüm ürünlerde en iyi fiyat garantisinin sunulduğu kampanyada popüler ürünler ise sürpriz saatlerde sürpriz indirimlerle kullanıcıları bekliyor.
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|7. Antalyaspor
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|Takımlar
|O
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|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
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|7
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|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
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|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2