İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasından önce çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ebeveynler, e-ticaretin kolaylığından faydalandı.

100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan GittiGidiyor’un verileri, internetten yapılan okul alışverişinde yaşanan artışı ortaya koydu.

Platformun verilerine göre, geçen yıl okulların açılmasından bir hafta önceki dönem ile bu yıl okulların açılmasından bir hafta önceki dönem karşılaştırıldığında, okula hazırlık ürünlerinin satışında yüzde 85 artış gerçekleşti. Ürün özelinde bakıldığında ise yine bu dönemde spor ayakkabı satışı yüzde 100, dizüstü bilgisayar satışı yüzde 90, okul çantası satışı yüzde 60 ve ofis-kırtasiye malzemeleri satışı yüzde 40 arttı.

- Okul çantasına ortalama 110 TL harcandı







GittiGidiyor’un verilerine göre, bu dönemde en çok satılan ürünler arasında sırt çantası, kalem, silgi, fotokopi kağıdı ve kalemlik gibi ürünler yer aldı. Söz konusu dönemde dizüstü bilgisayar sepet ortalaması 4 bin 500 TL, spor ayakkabı sepet ortalaması 250 TL, kırtasiye sepet ortalaması 115 TL ve okul çantası sepet ortalaması ise 110 TL oldu.



Okul ihtiyaçları özelinde platformdan en çok alışveriş yapan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında, internetten okul alışverişi yapma oranını en çok artıran şehir 6 kat ile Batman olurken, Batman'ı, sırasıyla 4 kat ile Gümüşhane ve Kırşehir, 3 kat ile Karaman ve Osmaniye takip etti. Bu şehirlerde en çok satılan ürünler ise sırt çantası, kağıt ve kalemlik oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, okul alışverişi döneminde ebeveynlerin internetten alışverişe yöneldiğini belirterek, "Günümüzde zamanı verimli kullanmak herkes için son derece önemli. Bu anlamda ebeveynler de tüm ihtiyaçlarını e-ticaretin sağladığı hız, kolaylık ve ürün çeşitliliğiyle karşılayabilmenin avantajlarından faydalanıyor. Özellikle okul alışverişi gibi yüklü ve zaman alan alışverişlerde, tüm ihtiyaçların kapılarına kadar gelmesinin rahatlığını tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

