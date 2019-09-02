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GKRY Rusya'ya borcunu ödedi

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kriz nedeniyle Rusya'dan alınan 1,58 milyar avroluk borcun tamamının ödendiğini açıkladı

Ekonomi 02.09.2019, 18:35 02.09.2019, 23:39
GKRY Rusya'ya borcunu ödedi

ATİNA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Rusya'ya olan borcunu ödediği bildirildi.

Rum Maliye Bakanı Harris Georgiades, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Güney Kıbrıs'ın mali ihtiyaçlarını uluslararası piyasalardan karşılayabilecek duruma geldiğini belirten Georgiades, "Toplam 1,58 milyar avroluk Rusya'ya olan borcumuzun tamamı kısa süre önce ödendi." ifadesini kullandı.

Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinin ardından ekonomik krize giren Rum yönetimi, 2011'de 2,5 milyar avroluk kredi için Rusya ile masaya oturmuştu.

Rumlar, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan kreditörleriyle 2013'te 10 milyar avroluk kurtarma paketi programına girmişti.

Geçen yıl yüzde 3,20 büyüyen Rum ekonomisi, mart 2016'da kurtarma programından çıkmıştı.

#GKRY #rusya
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