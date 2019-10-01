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Gram altın 267 lira seviyelerinde - 01 Ekim 2019

Gram altın 267,1 lira, çeyrek altın 438 lira ve Cumhuriyet altını 1.789 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 01.10.2019, 11:40 01.10.2019, 12:16
Gram altın 267 lira seviyelerinde - 01 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 267,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 2,0 azalışla 267,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 267,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1.789 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.461 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün yetkililerden gelen açıklamaların bu konudaki iyimserliği artırmasıyla altınının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Demokratlar'ın Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları Endeksi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.453 dolar seviyesinin destek, 1.515 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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