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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Gram altın 273,3 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.827 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 02.10.2019, 11:16 02.10.2019, 11:33
Gram altın 273 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 273,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,8 artışla 272,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.482,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Analistler, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.460 dolar seviyesinin destek, 1.490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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