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Gram altın 274 lira seviyelerinde - 03 Ekim 2019

Gram altın 274,4 lira, çeyrek altın 447 lira ve Cumhuriyet altını 1.829 liradan işlem görüyor .

Ekonomi 03.10.2019, 11:06 03.10.2019, 11:11
Gram altın 274 lira seviyelerinde - 03 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 274,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.499 dolardan işlem görüyor.

ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kararından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası altının ons fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Analistler, ABD'nin tarife kararının ve hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden kötü gelmesi sebebiyle risk iştahında azalma olduğunu, bu durumun altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.510 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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