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Gram altın 274 lira seviyelerinde

- Gram altın 274 lira, çeyrek altın 447 lira ve Cumhuriyet altını 1.830 liradan işlem görüyor

Ekonomi 13.09.2019, 10:51
Gram altın 274 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan indirmesinin ardından düşüşü hızlanan dolar/TL günü yüzde 1,6 değer kaybıyla tamamlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da mevduat faizini 10 baz puan düşürmesi sonrası altının ons fiyatı 1.520 doların üzerini test etti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin olumlu gelişmelerle gevşeyen ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün, yüzde 1,4 azalışla 272,8 liradan kapanış yaptı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 274,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.830 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.504 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerinin risk algısını düşürdüğünü ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.

#gram altın #Piyasalar
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