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Gram altın 275 lira seviyelerinde

- Gram altın 274,9 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor

Ekonomi 18.09.2019, 10:58
Gram altın 275 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 274,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 275,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 274,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yatay seyirle 1.501 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın petrol tedarikinin saldırı öncesi seviyelere döndüğünü bildirmesinin jeopolitik risklerde görece azalmaya sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bugün ayrıca İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.


#gram altın #Piyasalar
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