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Gram altın 275 lira seviyelerinde

- Gram altın 275,3 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.840 liradan işlem görüyor

Ekonomi 26.09.2019, 10:23
Gram altın 275 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 275,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 2,3 azalışla 274,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 275,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklenenden daha kısa bir süre içinde sonlanabileceğini açıklamasından ardından yüzde 1,8 değer kaybetti. Altının onsu dünkü düşüşün ardından güne 0,3 yükselişle 1.507,7 dolardan başladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olarak öne çıktığını, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi desteklemeye devam edebileceğini söyledi.

ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmalarında yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Harcama (GSYH), kişisel harcamalar, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


#gram altın #Piyasalar
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