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Gram altın 276 lira seviyelerinde - 20 Eylül 2019

Gram altın 276,2 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 20.09.2019, 10:53 20.09.2019, 11:34
Gram altın 276 lira seviyelerinde - 20 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 276,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,1 artışla 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, haftanın son iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 276,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,4 yükselişle 1.504,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının toplantılarını tamamladığını ancak genişlemeci yönde alınan kararların piyasaların yön belirlemesinde yeterince etkili olmadığını, gözlerin gelecek makroekonomik verilere döndüğünü kaydetti.

Çin ile ABD arasında tekrar başlayan ticaret görüşmelerinin altının fiyatı üzerinde henüz bir etki oluşturmadığını ifade eden analistler, görüşmelerin ilerleyen aşamalarda altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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#Piyasalar #ekonomi #gram altın
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