Gram altın 277 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 276,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 276,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.508,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 2016 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirterek, son dönemde beklentileri karşılamayan verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdığını kaydetti.

ABD'de artan faiz indirimi beklentilerinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğine dikkati çeken analistler, bugün ABD'deki eylül ayı istihdam raporundaki verilerin tahminlerin altında gelmesi halinde ons altındaki yükselişin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.