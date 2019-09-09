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Gram altın 277 lira seviyelerinde

- Gram altın 277 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor

Ekonomi 09.09.2019, 10:57 09.09.2019, 11:06
Gram altın 277 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277 lira seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü, dolar/TL'de yaşanan artışa karşılık altının ons fiyatındaki yüzde 1'e yakın düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, yüzde 0,4 azalışla haftayı 276,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 277 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satılıyor.

Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.506,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve İngiltere'de, sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

#gram altın #Piyasalar
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