Son Dakika
109 teröristin etkisiz hale getirildi
Yenimahalle’den Çamlıdereli çocuklara Anıtkabir gezisi
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor

Gram altın 282 lira seviyelerinde 09 Ekim 2019

Gram altın 282 lira, çeyrek altın 464 lira ve Cumhuriyet altını 1.895 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 09.10.2019, 10:53 09.10.2019, 10:57
Gram altın 282 lira seviyelerinde 09 Ekim 2019
banner63

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 282,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 282 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.507 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 28 Çinli şirketi ticari kara listeye almasının ardından taraflar arasında gerilimin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da dün yaptığı konuşmada verdiği güvercin mesajların altına olan talebi artırabileceğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 284 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ekonomi #altın #Piyasalar #gram altın
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@