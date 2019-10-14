Gram altın 283 lira seviyelerinde 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 283,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 281,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 283,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını da 1.886 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.