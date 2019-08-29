Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

Gram altın 289 lira seviyelerinde

- Gram altın 288,9 lira, çeyrek altın 471 lira ve Cumhuriyet altını 1.930 liradan işlem görüyor

Ekonomi 29.08.2019, 08:56 29.08.2019, 12:43
Gram altın 289 lira seviyelerinde
banner63

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 288,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatında yaşanan hafif yükselişe rağmen dolar/TL'deki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 288,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 288,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.543,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

#gram altın #Piyasalar
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@