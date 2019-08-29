Gram altın 289 lira seviyelerinde
- Gram altın 288,9 lira, çeyrek altın 471 lira ve Cumhuriyet altını 1.930 liradan işlem görüyor
İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 288,9 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, altının ons fiyatında yaşanan hafif yükselişe rağmen dolar/TL'deki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 288,2 liradan tamamladı.
Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.543,0 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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