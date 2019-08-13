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Gram altında yükseliş havası
Gram altının satış fiyatı yüzde 0,49’luk yükselişle 271 lira oldu.
Ekonomi 13.08.2019, 09:13
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın yüzde 0,49’luk yükselişle 271 liradan satılıyor. Gram altındaki yukarı ivme sonucu çeyrek altının satış fiyatı ise 445 lira oldu.(İHA)
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