Gram ve Çeyrek Altın Günü Nasıl Kapattı? 2 Ağustos 2019 Kapalıçarşı Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 258 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 721 liradan, 235,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,25 liradan, bin 661 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 681 liradan, 831 liradan alınan Yarım Ziynet 841 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.

(İHA)