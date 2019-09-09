Gülle, "ABD pazarında önemli potansiyelimiz var"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gülle yaptığı açıklamada ”TİM verilerine göre 6.500’e yakın firmamız, 2018’de ABD’ye ihracat yaptı. Ancak, ilk 10 firma ABD’ye ihracatımızın 4’te 1’ini gerçekleştiriyor. Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisan ayında ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık. Bu raporda, küresel ticarete en çok konu olan 1000 ürün içerisinde, Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu tespit ettik. TİM olarak, bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız” dedi.

ZİYARETİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; ABD’nin, dünyanın en büyük pazarı konumu olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri aktardı:

“ABD 2,5 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. ABD'ye son dönemde daha yoğun bir tempoyla ihracat gerçekleştiren Çin ve Asya ekonomilerinin stratejileri incelendiğinde, dağınık bir ihracatçı ağı üzerinden ticaret yerine, ölçek ekonomisine dayalı olarak, hayli yüksek miktarda ihracat yapabilme kabiliyeti olan şirketler üzerinden ticaret ağı kurulmasına ağırlık verildiği görülüyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bugün verilere baktığımızda 6.500’e yakın firma, 2018’de ABD’ye ihracat yaptı. İlk 10 firmamız ABD’ye ihracatımızın 4’te 1’ini gerçekleştiriyor. Mevcut durumdan hareketle, aynı zamanda Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisan ayında ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık. Bu raporda, küresel ticarete en çok konu olan 1000 ürün içerisinde, Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu tespit ettik. ABD’nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD’deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için işbirliklerini yoğunlaştıracağız.”

GÜÇLÜ FİRMALAR BULUNUYOR

Türkiye’nin, her iki ülkeye de fayda sağlayacak, büyük potansiyele sahip güçlü ihracatçı firmaları olduğuna dikkat çeken Gülle sözlerine şöyle devam etti:

"TİM olarak, bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız. Diğer taraftan, şunu da biliyoruz ki; Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına hiç girmemiş ABD firmaları da mevcut.

Bu firmaların, Türkiye’yi bir stratejik operasyon merkezi olarak kullanmalarında fayda olacağını düşünüyoruz. Bu sayede ABD de, bu coğrafyadaki 47 ülkede karşı karşıya kaldığı, toplam 40 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltacak, hatta tersine çevirecektir. Önerilerimizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacağından eminiz. Sayın Ross’a ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaları için teşekkür ediyorum. TİM olarak, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”