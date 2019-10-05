Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri 05 Ekim 2019

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 785 bin 726 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 780 bin 937 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 780 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 328 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün toplam 785 bin 726 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 780 bin 937 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 199 bin 914 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 164 bin 616 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 141 bin 625 megavatsaat ile linyit izledi.



Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 8 bin 457 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 668 megavatsaat oldu.