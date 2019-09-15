Son Dakika
İsrail askerleri Kudüs’te 46 Filistinliyi yaraladı
Kocaeli’de acil serviste kimyasal madde paniği
5 gollü maçın kazananı Gazişehir Gaziantep
Tayland’daki sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti
Rıza Çalımbay: "Takımdan memnunum"
Okan Buruk "Benim için hayal kırıklığı oldu"
Batman’da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Şehit Abdullatif Emen, şehit babası ile yan yana
Başakşehir, Sivaspor ile puanları paylaştı
Diyarbakır’da eylem yapan ailelerden HDP hakkında suç duyurusu

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 796 bin 223 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 318 megavatsaat...

Ekonomi 15.09.2019, 09:32 15.09.2019, 09:46
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 796 bin 223 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 318 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 587 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti

Günlük bazda dün toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 796 bin 223 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 185 bin 460 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 140 bin 984 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik ve 130 bin 542 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 4 bin 555 megavatsat elektrik ihracatı, 6 bin 762 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

#elektrik #enerji #Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Sivasspor 4 5
8. Trabzonspor 3 5
9. Ankaragücü 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Beşiktaş 4 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Keçiörengücü 4 8
3. Hatayspor 3 7
4. Fatih Karagümrük 3 7
5. Altay 4 7
6. Bursaspor 3 6
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. Altınordu 4 4
10. Adanaspor 3 4
11. Osmanlıspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Menemen Belediyespor 3 4
15. İstanbulspor 3 2
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Everton 4 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Crystal Palace 5 7
12. Norwich City 5 6
13. Burnley 5 5
14. Sheffield United 5 5
15. Brighton 5 5
16. Bournemouth 4 4
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 4 9
2. Real Madrid 4 8
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Barcelona 4 7
5. Sevilla 3 7
6. Real Sociedad 4 7
7. Levante 4 6
8. Villarreal 4 5
9. Osasuna 3 5
10. Deportivo Alaves 3 5
11. Granada 3 4
12. Celta de Vigo 3 4
13. Real Valladolid 3 4
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Real Betis 3 3
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@